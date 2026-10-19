  • 19.10.2026, 11:00:33
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Weltstar STING live am Residenzplatz Salzburg

17-facher GRAMMY-Preisträger bringt seine gefeierte „STING 3.0“-Tour am 4. Juni 2027 nach Salzburg. Ina Regen eröffnet den Konzertabend.

Residenzplatz Konzerte
Klagenfurt/Salzburg (OTS) - 

Salzburg bekommt Besuch von einem der größten Namen der internationalen Musikgeschichte: STING kommt am 4. Juni 2027 im Rahmen seiner weltweit gefeierten „STING 3.0“-Tour auf den Residenzplatz Salzburg. Damit steht der zweite Hauptact für die Residenzplatz-Konzerte 2027 fest. Als Opener eröffnet die österreichische Singer-Songwriterin Ina Regen den Konzertabend.

Mit 17 GRAMMY Awards und mehr als 100 Millionen verkauften Alben zählt der britische Musiker zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Generation. Ob als Frontmann von The Police oder als Solokünstler: Mit Songs wie „Every Breath You Take“, „Roxanne“, „Englishman in New York“ und „Fields of Gold“ hat STING Musikgeschichte geschrieben und Generationen von Musikfans geprägt. Auf der „STING 3.0“-Tour präsentiert der Ausnahmekünstler seine legendären Songs in einem reduzierten, zugleich kraftvollen Live-Format. Gemeinsam mit seinem langjährigen Gitarristen Dominic Miller und Schlagzeuger Chris Maas steht STING als Trio auf der Bühne und verbindet musikalische Virtuosität mit der unverwechselbaren Energie seiner größten Hits. Nach international gefeierten Konzerten erwartet das Publikum nun auch in Salzburg ein außergewöhnlicher Open-Air-Abend vor einer der eindrucksvollsten historischen Kulissen Österreichs.

Veranstalter Thomas Semmler über das Programm der Residenzplatz-Konzerte 2027: „Unser Line-up für 2027 steht. Nach Wanda, Paul Kalkbrenner, Pizzera & Jaus, Volbeat sowie Seiler und Speer ist STING nun der sechste Hauptact, den wir für die Residenzplatz-Konzerte präsentieren dürfen. Dass wir bereits im dritten Jahr ein Programm dieser Größenordnung auf die Beine stellen, macht uns stolz. Wir zeigen, dass internationale Konzertproduktionen auf höchstem Niveau auch ohne Steuergelder möglich sind. Das gelingt vor allem nur durch eine starke Zusammenarbeit mit Barracuda Music, aber auch mit Bürgermeister und Stadt, den Behörden, der Altstadt und allen Beteiligten. Gemeinsam schaffen wir Konzerterlebnisse, die Salzburg weit über die Stadtgrenzen hinaus als Musikstandort sichtbar machen.“

Mit STING als internationalem Top-Act und Ina Regen als Eröffnungskünstlerin verspricht der 4. Juni 2027 einen Konzertabend, der internationale Musikgeschichte und österreichische Songwriting-Qualität verbindet. Die einzigartige Kulisse des Residenzplatzes macht das Open-Air-Erlebnis zu einem besonderen Höhepunkt des Salzburger Konzertkalenders.

Ticketinformationen

Der allgemeine Ticketverkauf startet am Freitag, 23. Oktober 2026, um 10:00 Uhr. Tickets sind bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.com und www.semtainment.at erhältlich.

Mitglieder des offiziellen STING-Fanclubs erhalten bereits ab Dienstag, 20. Oktober 2026, um 10:00 Uhr exklusiven Zugang zum Presale unter www.sting.com.

Rückfragen & Kontakt

Semtainment GmbH
Julia Wastian, BA
Telefon: +436503050552
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.seg.show

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