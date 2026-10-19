Von Puppentheater, Europaballet und Wachau in Echtzeit

St. Pölten (OTS) -

2026 wäre August Walla 90 Jahre alt geworden, zugleich jährt sich sein Todestag zum 25. Mal. Aus diesem Anlass widmet ihm die galerie gugging in Klosterneuburg eine besondere Jubiläumsausstellung, die bis zum 31. Jänner 2027 zu sehen ist. Infos: galeriegugging.com

Fulminant ist das Bösendorfer-Festival in Wiener Neustadt gestartet: Am Dienstag, 20. Oktober, steht der Kaisermühlen Blues mit Adi Hirschal & die brennenden Herzen und Dieter Kolbeck (Klavier) am Programm, am Dienstag, 27. Oktober, „Nenn‘ es Liebe – Mutwillige Liebesergüsse und andere Liebestollheiten“ mit Stefan Jürgens. Weitere Termine: www.boesendorfer-wn.at

Am Mittwoch, 21. Oktober, 19 Uhr, wird der Stadtsaal Mistelbach zum Treffpunkt für Puppen- und Figurentheater unter dem Motto „1.000 Gesichter“. Die 48. Internationalen Puppentheatertage begeistern bis 26. Oktober das große und kleine Publikum. Infos: www.mistelbach.at

Am Dienstag, 20. Oktober, batteln sich bei „Slam B – Poetry Slam“ im Kino im Kesselhaus in Krems literarische Talente, Anmeldungen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter: [email protected]. Gefolgt wird der Abend von der Buchpräsentation „Fäden aufnehmen – eine Zusammenführung“ mit Renate Welsh am Mittwoch, 21. Oktober, 17.30 Uhr, und dem Film „Renate“. Weitere Veranstaltungen unter: www.kinoimkesselhaus.at

„AMS – Arbeit muss sein“ lautet der Titel einer Satire rund um ein fiktionales AMS, in dem sich eine Gruppe Langzeitarbeitslose zusammenschließt. Nach dem Film, der am Mittwoch, 21. Oktober, 19.30 Uhr, im Cinema Paradiso Baden gezeigt wird, steht ein Gespräch mit Sozialexpertin Michaela Moser auf dem Programm. Weitere Termine unter: www.cinema-paradiso.at

Am „Tag der Stadtbücherei Baden“ am Donnerstag, 22. Oktober, 19 Uhr, wird im Theater am Steg in Baden der spannende historische Roman „Der Jude der Kaiserin“ des mehrfach ausgezeichneten Schriftstellers Vladimir Vertlib vorgestellt. Loukas Seroglou hält im Theater eine Lesung mit Bildprojektion am Mittwoch, 21. Oktober, 19 Uhr. Erstklassiger Jazz erwartet das Publikum beim Benefizkonzert für den Verein Undine der Swinging Leaders am Freitag, 23. Oktober, 19 Uhr. Am Dienstag, 27. Oktober, 19 Uhr steht im Theater die „Singer-Songwriter Newcomers‘ Night“ am Programm. In einer neuen Folge der Fotoausstellungsreihe von Claudia Schweizer zeigt die Künstlerin Motive aus dem Glarnerland, die Vernissage findet am Mittwoch, 28. Oktober, 19 Uhr, statt (zu sehen bis 8. November). www.badeninkultur.eu

Am Donnerstag, 22. Oktober, 18 Uhr, stellen die Landsoziologin Marianne Penker (BOKU) und der Historiker Ernst Langthaler (JKU Linz) im Museum Niederösterreich ihren Band „Nahrungswelten transformieren“ vor. Infos: www.museumnoe.at

Im Cinema Paradiso Baden steht am Donnerstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr, der Tagebuch-Slam auf dem Programm: eine aberwitzige Show, bei der kein Auge trocken bleibt. Mutige Leserinnen und Leser lesen aus ihren Tagebüchern von damals. Anmeldung: [email protected]. Außerdem liest am Mittwoch, 28. Oktober, 19.30 Uhr, Martin Walker auf der Kinobühne im Duo (Englisch und Deutsch) aus seinem neuen Roman „Bredouille“. Infos und Termine: www.cinema-paradiso.at

Im aktuellen Roman „Balagan“ (hebräisch: Chaos) von Bestsellerautorin Mirna Funk kämpft eine Frau um ihr Erbe – und das ihrer jüdischen Familie. Funk stellt ihr Buch am Donnerstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr, im ZIB Baden vor. Infos: www.ikg-wien.at/funk-bn26

Die Ausstellung „Beerenstarke Bilder!“ von Christopher Lane und Verena Crow wird am Mittwoch, 21. Oktober, 18.30 Uhr, in der Ausstellungsbrücke im Regierungsviertel in St. Pölten eröffnet. Zu sehen ist die Schau von 22. Oktober bis 22. November. Infos: www.ausstellungsbruecke.at

Mit insgesamt 35 Tänzerinnen und Tänzern im Ensemble und in der Stage Education startet das Europaballett in die neue Saison – mit „Rockpalast 80/90er“, einer tänzerischen Reise durch die großen Hits der 80er- und 90er-Jahre. Zu sehen am Freitag, 23., und Samstag, 24. Oktober, jeweils um 19 Uhr. Infos: www.europaballett.at

Im Theater Forum Schwechat ist am Freitag, 23. Oktober, die Premiere von „Chaos im Bestattungshaus“. Vorstellungen bis 5. November. Infos: www.forumschwechat.com

Heuer behandeln die „Tage der Transformation“ von globart das Thema Radikalität – mit dem Slogan „Die Wurzel aus wir“ finden sie von Freitag, 23. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober, im Stift Melk und in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt statt. Infos: www.wachaukulturmelk.at

Am Freitag, 23. Oktober, 19.30 Uhr, präsentiert die „Cremser Selection“ beim Konzert „a wöd musik“ das Beste aus 25 Jahren im Haus der Regionen in Krems-Stein. Infos: www.volkskultur-noe.at

Wie eng Kunst und Religion in seinem Werk miteinander verbunden sind, beleuchtet das nitsch museum im Herbst mit zwei besonderen Veranstaltungen zur Ausstellung „Hermann Nitsch. von sonnenaufgang an“: Am Samstag, 24. Oktober, diskutieren Dompfarrer Toni Faber und Kuratorin Julia Moebus-Puck mit Michael Fleischhacker über Nitschs Verhältnis zu Religion und Kirche. Am Samstag, 21. November, nähert sich Pater Friedhelm Mennekes SJ mit einer liturgischen Intervention der Verbindung von Ritual, Sinnlichkeit und Kunst auf performative Weise. Infos: www.nitschmuseum.at

Mit „gemEinsam“ widmet das Kulturzentrum Löwinnenhof* in St. Pölten sein diesjähriges soziokulturelles Festival dem Spannungsfeld zwischen Gemeinschaft und Einsamkeit. Den Auftakt bildet am Samstag, 24. Oktober, die offizielle Programmpräsentation, gefolgt von einem vielseitigen Programm mit Literatur, Musik, Tanz und gemeinsamem Kochen bis 8. November. Infos: www.loewinnenhof.at

Das Festival Wachau in Echtzeit startet wieder: Von 24. Oktober bis 28. November lädt Intendantin Ursula Strauss Kolleginnen und Kollegen sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter ein, außergewöhnliche Spielstätten mit hochkarätigem Programm zu beleben. Gestartet wird mit der CD-Präsentation „nochdvegl“ von Ursula Strauss und Ernst Molden auf der Burgruine Aggstein am Samstag, 24. Oktober, 19.30 Uhr. Das gesamte Programm unter: www.wachaukulturmelk.at

Ab Samstag, 24. Oktober, lädt die Amethystwelt Maissau erstmals zu einem neuen Veranstaltungsformat für alle Generationen: Día de los Muertos – angelehnt an das mexikanische Fest der Toten. Weitere Programmpunkte: www.amethystwelt.at

In den Herbstferien bietet das Haus für Natur im Museum Niederösterreich in St. Pölten von 24. Oktober bis 2. November täglich wechselnde Kreativstationen. Von 13 bis 17 Uhr können Kinder ohne Anmeldung basteln, gestalten und experimentieren. Ergänzend dazu stehen bei der Museumsakademie in den Herbstferien von Dienstag, 27., bis Freitag, 30. Oktober, spannende Entdeckungsreisen auf dem Programm. Gruselig wird es schließlich am Samstag, 31. Oktober, beim KiJuBuTAG „O Gruselgraus“ mit Christoph Mauz. Infos: www.museumnoe.at

Am Sonntag, 25. Oktober, 18.30 Uhr, bringen die israelische Mezzosopranistin Hagar Sharvit und das Trio Delyria Werke der Romantik und der Moderne in die Ehemalige Synagoge. Mit der „Serenade des Exils“ findet heuer wieder eines der Serenadenkonzerte im optisch und akustisch beeindruckenden Kulturraum statt. www.ehemalige-synagoge.at

Beim Germanenfest am Montag, 26. Oktober, im Freilichtmuseum Elsarn bei Straß kann man ab 10 Uhr in die Welt der Germanen eintauchen. Man kann etwa hautnah erleben, wie einst Brot, Körbe oder Glasschmuck hergestellt wurden, und altes Handwerk entdecken. Infos: www.strassertal.at

Am diesjährigen Nationalfeiertag, 26. Oktober, gibt es um 14 Uhr eine ganz besondere Gelegenheit für das kulturgeschichtlich interessierte Publikum rund um Mautern und Krems: Der Lokalhistoriker Josef Hadrbolec lädt in Kooperation mit den Städten Krems und Mautern zu einer einmaligen „4-Brücken-Fahrt“ auf der Donau mit der MS Mariandl. Infos: events.krems.at

Im Haus der Wildnis in Lunz am See heißt es am Dienstag, 27. Oktober, „Schlau wie der Fuchs!“: Durch Rätsel, Spiele und Spurensuche werden spannende Fakten über den Rotfuchs gemeinsam entdeckt. Am Donnerstag, 29. Oktober, wird mit „Zombies und Grusel in der Wildnis“ eine leicht gruselige doch überaus spannende Seite der Wildnis kindgerecht nähergebracht. Infos: www.hausderwildnis.at