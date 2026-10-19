Dreiteiliger (Video-)Podcast „Das Gespräch Schnabl &“ mit Rangnick/Sturminger, Vranitzky/Rohrer & Neuhauser/Krassnitzer

Wien (OTS) -

Sich rund um den Nationalfeiertag in einer Epoche politischer Verwerfungen knapp eine Stunde Zeit nehmen, um über Österreich, seine Menschen, seine politische Realität zu sprechen, sich dafür aber auch den Blick auf das Land von außen zu holen und das mit Persönlichkeiten, die etwas zu sagen haben: Das will der neue ORF-Podcast „Das Gespräch Schnabl &“, der als multimediales Projekt des ORF in drei Folgen zu hören und zu sehen sein wird. ORF 2 zeigt „Das Gespräch Schnabl &“ am 25. und 26. Oktober 2026 sowie am 1. November auch als Late-Night-Talk nach Mitternacht – und damit an jenen Feiertagen, an denen „Das Gespräch“ pausiert. Susanne Schnabl hostet den Podcast und begrüßt dabei je zwei Stargäste – Ralf Rangnick und Michael Sturminger, Franz Vranitzky und Anneliese Rohrer sowie Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer. Der Video-Podcast steht jeweils 24 Stunden vor linearer Ausstrahlung auch auf ORF ON zur Verfügung, zu hören ist „Das Gespräch Schnabl &“ u. a. auf sound.ORF.at und auf den wichtigsten Podcast-Plattformen.

Susanne Schnabl: „Ein Gespräch mit noch mehr Raum und Zeit jenseits der Tagesaktualität, um den großen und kleinen Fragen, die uns alle bewegen, nachzugehen: Diese Idee begleitet mich schon lange. Umso mehr freut es mich, dass sich gleich mehrere Persönlichkeiten spontan darauf eingelassen haben.“

Alexander Sattmann, Redaktionsleiter Aktuelle Politik-Diskussionen und -Magazine: „Mit ‚Das Gespräch Schnabl &‘ schaffen wir ein hochwertiges Podcast-Angebot, das vertiefende Gespräche mit renommierten Persönlichkeiten aus Politik, Kunst und Sport ermöglicht. Susanne Schnabl gelingt es mit ihrer klaren, neugierigen und einfühlsamen Gesprächsführung, Menschen über ihre öffentliche Rolle hinaus kennenzulernen und neue Perspektiven auf ihre Themen und Lebenswege zu eröffnen.“

Den Blick auf Österreich von „außen“ liefern in Folge 1 mit Fußball-Teamchef Ralf Rangnick und „Jedermann“-Regisseur Michael Sturminger zwei prominente Persönlichkeiten aus Sport und Kultur. Folge 2 bietet mit Franz Vranitzky und Anneliese Rohrer einen Staatsmann und die Doyenne des österreichischen Journalismus. In Folge 3 sind Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer zu Gast, die die österreichische Seele nicht nur als „Tatort“-Ermittlerduo kennen und im Podcast beleuchten werden.