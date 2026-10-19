Österreichischer Krimipreis 2026 an Marc Elsberg verliehen: Krimifest in Kärnten geht weiter

Velden am Wörthersee (OTS) -

Spannung, Literatur und ein besonderer regionaler Bezug: Der Österreichische Krimipreis 2026 geht an den Wiener Bestsellerautor Marc Elsberg. Die feierliche Preisverleihung fand am Sonntag den 18. Oktober im Casineum am See in Velden statt. Die Laudatio hielt Krimifest-Initiator und Autor Bernhard Aichner.

Marc Elsberg zählt zu den erfolgreichsten Thrillerautoren im deutschsprachigen Raum. Bekannt wurde er insbesondere mit seinem Bestseller „Blackout – Morgen ist es zu spät“, der sich allein im deutschsprachigen Raum mehr als 1,8 Millionen Mal verkaufte und in über ein Dutzend Sprachen übersetzt wurde. In seinen Büchern verbindet Elsberg fundierte Recherche mit temporeichen Geschichten über globale Vernetzung, politische und wirtschaftliche Machenschaften und mögliche Zukunftsszenarien. Seine Thriller greifen gesellschaftlich relevante Themen auf und zeigen, wie nah Fiktion und Wirklichkeit mitunter beieinanderliegen.

Marc Elsberg freut sich über die Auszeichnung: „Das ist wirklich eine ganz besondere Auszeichnung für mich. Obwohl ich mich auch freuen würde, wenn die Welt nicht so oft von mir abschreiben würde.“

Der Österreichische Krimipreis würdigt Autorinnen und Autoren, deren Werke sowohl inhaltlich als auch literarisch überzeugen, die gesellschaftliche und kulturelle Relevanz des Kriminalromans unterstreichen und neue Impulse für das Genre setzen. Mehr als 100 KrimispezialistInnen aus Buchhandel, Medien und der Bloggerszene haben über die Vergabe des Preises abgestimmt.

Ein Stück Rosental als besondere Auszeichnung

Eine besondere Rolle spielt auch die Trophäe selbst: Sie wurde vom Kärntner Künstler Dieter Ladurner aus dem Rosental (Waidisch) gestaltet und aus Schwemmholz und Steinen aus dem Waidisch Bach gefertigt. Damit verbindet der Preis die Würdigung herausragender Kriminalliteratur mit regionalem Handwerk und den natürlichen Materialien der Region.

Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental, betont die Bedeutung der Veranstaltung für die Region: „Das Krimifest ist eine große Bereicherung für unsere Region und verbindet Kultur mit touristischer Wertschöpfung. Es bringt zusätzliche Gäste in unsere Region, stärkt die touristische Wertschöpfung und trägt dazu bei, die Region Wörthersee-Rosental auch abseits der klassischen Urlaubssaison als attraktive Destination zu positionieren.“

Krimifest Kärnten noch bis 25. Oktober

Mit der Preisverleihung ist das Krimifest Kärnten noch lange nicht zu Ende. Bis einschließlich 25. Oktober erwartet Literaturbegeisterte in der Region und darüber hinaus ein abwechslungsreiches Programm rund um Kriminalliteratur. Mit Lesungen von nationalen und internationalen AutorInnen.

Rund 2.500 Besucherinnen und Besucher haben die Veranstaltungen des Krimifests bislang besucht. 23 von 33 Veranstaltungen sind ausverkauft. Ein Zeichen für das große Interesse an spannender Literatur und persönlichen Begegnungen mit den AutorInnen.

Das Krimifest steht unter dem Motto „Literatur zum Anfassen“ und wird von Krimiautor Bernhard Aichner und Haymon-Verleger Markus Hatzer kuratiert. Ziel ist es, Literatur unmittelbar erlebbar zu machen und dem Publikum Einblicke in die Geschichten, Figuren und Gedankenwelten der Autorinnen und Autoren zu ermöglichen.

Das Programm läuft noch bis 25. Oktober.