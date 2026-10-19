LH-Stv. Landbauer bei Weinland Trophy in Hollabrunn: Doppelsieg für Lokalmatador Sascha Troll

St. Pölten (OTS) -

„Benzingeruch, dröhnende Motoren und heiße Rad an Rad Duelle. Das ist Motorsport pur. Hier wird nicht lange geredet, sondern Vollgas gegeben. Wer einmal direkt an der Rennstrecke steht, spürt, wie sehr dieser Sport die Menschen verbindet“, sagt Niederösterreichs Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer, der am Sonntag die traditionelle Weinland Trophy am WRT-Ring in Hollabrunn besuchte. Bei einem Rundgang durch das Fahrerlager sprach Landbauer mit Fahrern und Teams und verfolgte die Rennen aus nächster Nähe.

Allen Grund zum Jubeln hatte Lokalmatador und mehrfacher Staatsmeister Sascha Troll. Der Fahrer des Weinviertler Racing Teams (WRT) Hollabrunn sicherte sich mit seinem Honda Civic in der Klasse Tourenwagen bis 2.000 ccm sowohl am Samstag als auch am Sonntag den Tagessieg. Landbauer, der den heimischen Autocross-Piloten unterstützt, gratulierte zum Doppelsieg vor heimischem Publikum. „Zwei Renntage, zwei Siege. Sascha hat bei seinem Heimrennen ordentlich Gas gegeben und sich zweimal den Heimsieg gesichert. Herzliche Gratulation zu dieser Spitzenleistung“, so Landbauer.

Die traditionsreiche Weinland Trophy ist ein fixer Bestandteil des heimischen Autocross-Motorsports und bringt Fahrer, Rennteams und Motorsportfans nach Hollabrunn. Davon profitieren auch die Gastronomie, Beherbergungsbetriebe und der Tourismus im Weinviertel. „Die Weinland Trophy ist gut für den Motorsport und gut für die Region. Vor allem aber braucht es Menschen, die anpacken, an ihren Autos schrauben und unzählige Stunden in die Organisation investieren. Dafür danke ich dem gesamten Team des WRT Hollabrunn. Motorsport lebt von Begeisterung, persönlichem Einsatz und dem Mut, an seine Grenzen zu gehen. Das verdient Respekt und Unterstützung. Motorsport gehört zu Niederösterreich und das soll auch so bleiben“, betont Landbauer.

Weitere Informationen: Büro LH-Stv. Landbauer, Pressesprecher Alexander Murlasits, Telefon: 0676/81213742, E-Mail: [email protected]