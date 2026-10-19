Stephan Zöchling holt den Hausverstand zurück: Neue Kampagne für mehr Vernunft in der Politik

Wien (OTS) -

Der Hausverstand ist zurück und hat eine neue Aufgabe. Der aus der österreichischen Werbung bekannte Schauspieler René Dumont tritt künftig an der Seite von Unternehmer Stephan Zöchling auf. In einer neuen Videoserie der Initiative #zusammenstaerker wird der Hausverstand zum Gesprächspartner, Berater und Freund Zöchlings.



„Wir haben in Österreich kein Problem damit, Probleme zu erkennen. Wir haben ein Problem damit, sie auch zu lösen. Statt Verantwortung zu übernehmen, wird zu oft gestritten, blockiert und auf die nächste Wahl geschielt. Dabei müsste man bei vielen Themen nur einmal den Hausverstand einschalten und sich fragen: Was bringt unser Land wirklich weiter?“, sagt Stephan Zöchling, Gründer der Initiative #zusammenstaerker.

Mehr Aufmerksamkeit für Lösungen statt politischer Schlagabtausche

Mit der neuen Kampagne will #zusammenstaerker seine inhaltliche Ausrichtung stärker in den Vordergrund rücken. Die Initiative setzt sich für Demokratie, Wettbewerbsfähigkeit und eine Politik der Vernunft ein. Im Mittelpunkt stehen politische und wirtschaftliche Herausforderungen, die nach Ansicht der Initiative zu häufig von parteipolitischen Auseinandersetzungen und kurzfristigen Interessen überlagert werden.

Der Hausverstand übernimmt dabei die Rolle eines vertrauten, humorvollen Begleiters an Zöchlings Seite, der mit pointierten Einwürfen und einem Augenzwinkern neue Perspektiven auf aktuelle politische Fragen eröffnet. Die Kampagne wird gemeinsam von Marco de Felice und Serviceplan Public Affairs betreut.

„Ich bin überzeugt, dass die Menschen in Österreich viel mehr Vernunft haben, als ihnen die Politik manchmal zutraut. Sie erwarten keine Wunder, sondern nachvollziehbare Entscheidungen, einen verantwortungsvollen Umgang mit ihrem Geld und eine Politik, die Probleme tatsächlich anpackt. Genau darüber wollen wir mit dem Hausverstand sprechen – klar, verständlich und ohne parteipolitische Scheuklappen“, so Zöchling.

Weitere Videos in den kommenden Tagen

Den Auftakt bildet ein rund einminütiger Videoclip, in dem Zöchling den Hausverstand einlädt, ihn auf eine gemeinsame Reise zu begleiten. Weitere Videos sollen in den kommenden Tagen folgen. Mit der neuen Videoserie setzt #zusammenstaerker seine laufende Kampagnenarbeit fort. Die von Stephan Zöchling gegründete Initiative versteht sich als Plattform für Menschen, die sich für Demokratie, wirtschaftliche Vernunft und gesellschaftlichen Zusammenhalt engagieren wollen.