SVS startete in Linz mit österreichweiten Vorsorgetagen

Wien/Linz (OTS) -

Die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) startete Freitagnachmittag ihren ersten „Vorsorgetag“ in Linz. Über 200 SVS-Versicherte sind in die Landesstelle gekommen, um sich über das umfassende Vorsorgeangebot zu informieren, Vorsorgeuntersuchungen direkt zu absolvieren, Gesundheitsangebote zu nutzen und Unterstützung zu den digitalen Kanälen mit der ID Austria zu erhalten. Im November wird der „Vorsorgetag“ in allen weiteren Bundesländern stattfinden. „Die SVS treibt die Vorsorge-Transformation voran und motiviert ihre Versicherten, aktiv Vorsorge zu leben. Die SVS bietet ein umfassendes Angebot. Mit dem Vorsorgetag wollen wir darauf aufmerksam machen, die unterschiedlichen Maßnahmen vorstellen und einen weiteren Schritt Richtung eigenverantwortlicher Gesundheitsvorsorge gehen“, sagt Peter Lehner, SVS-Obmann, beim Kick-off-Event in Linz.

Am 6. November findet der Vorsorgetag im Burgenland statt, am 9. November in Wien, am 12. November in Kärnten und in Niederösterreich, am 13. November folgt die Steiermark, am 17. November ist in Salzburg und am 18. November in Tirol der Vorsorgetag. Am 20. November findet der finale Vorsorgetag in Vorarlberg statt. Programm, Uhrzeit und Location sind auf der Landingpage svs.at/vorsorgetag nachzulesen.

Beim Vorsorgetag wird unter anderem der 2026 gestartete Vorsorgepass präsentiert. „Der Vorsorgepass schafft einen Überblick über die individuellen Vorsorgemaßnahmen, zeigt den persönlichen Vorsorge-Status und belohnt Prävention“, betont Lehner. Der Vorsorgepass umfasst die Vorsorgeuntersuchung für alle ab 18 Jahren, den Gesundheitscheck Junior, die „Vorsorgeuntersuchung“ für die junge Generation zwischen 6 und 18 Jahren, Krebsvorsorgeuntersuchungen wie Gebärmutterhalskrebs für Frauen ab 18, Brustkrebsfrüherkennung für Frauen ab 45, Prostatakrebsvorsorge für Männer ab 45 und Darmkrebsvorsorge für Frauen und Männer ab 45. Ein weiterer Teil sind Impfungen wie die jährliche Grippeimpfungen für alle Generationen, Herpes Zoster und Pneumokokken ab 60 Jahre sowie eine jährliche Mundhygiene. SVS-Versicherte erhalten für jede einzelne absolvierte Maßnahme Punkte. Diese werden in einen Bonus umgewandelt, den sich der Versicherte jederzeit auszahlen lassen kann.

Mehr Informationen zum Vorsorgepass: svs.at/vorsorgepass