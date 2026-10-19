Grüne Wien/Kraus: Statt Öffi-Preisbremse will Ludwig die Flugabgabe abschaffen – Bürgermeister setzt falsche Prioritäten

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik an den Plänen von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die Flugabgabe abzuschaffen, kommt von den Grünen Wien: „Der Wiener Bürgermeister beweist einmal mehr, dass er die Zeichen der Zeit nicht versteht: Das Fliegen will Ludwig billiger machen, aber die Preise für Bus, Bim und Bahn schnalzen in die Höhe. Statt sich endlich für eine Öffipreisbremse einzusetzen, will Ludwig jetzt die Flugabgabe abschaffen. Das ist unverantwortlich", kritisiert der Parteivorsitzende der Grünen Wien, Peter Kraus.

SPÖ-Politik von vorgestern

„Warum ausgerechnet in Zeiten knapper Budgets das Fliegen steuerlich entlastet werden soll, während klimafreundliche Mobilität immer teurer wird, ist völlig unverständlich. Von einer Abschaffung der Flugabgabe profitieren Billigairlines, die Milliardenumsätze erzielen. Der Bürgermeister setzt einmal mehr die falschen Prioritäten: Statt leistbare Öffis für alle will er Steuergeschenke für Billigflieger“, so Kraus und abschließend: „Das ist neben der Spritpreisbremse ein weiteres Beispiel für eine SPÖ-Verkehrspolitik von vorgestern: Benzin und Diesel werden mit Millionen gefördert – und jetzt soll auch noch Kerosin subventioniert werden, wenn es nach der SPÖ geht.“