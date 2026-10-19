Neues Moderationsduo: Melissa Naschenweng und Dominik Glöbl laden 2026 zu „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“

Wien (OTS) -

Ein neues Moderationsduo begrüßt heuer inmitten der winterlichen Bergwelt des Salzburger Landes die Zuschauer:innen zur „Zauberhaften Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“: Melissa Naschenweng und Dominik Glöbl sorgen bei ihrer Premiere am 19. Dezember 2026 um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit traumhafter Bergkulisse und vorweihnachtlichen Klängen für einen besinnlichen TV-Abend. Melissa Naschenweng erfährt dabei die ganz persönlichen Weihnachtsgeschichten und -traditionen ihrer prominenten Gäste. Zu den Stars zählen dieses Jahr u. a. Mark Keller, Andy Borg und Vanessa Mai. Beim Rundgang durch Flachau entdeckt Dominik Glöbl außerdem die Geschichte des weltweit berühmtesten Weihnachtsliedes „Stille Nacht, heilige Nacht“ und Flachauer Kinder erzählen von ihren Weihnachtsbräuchen.

Melissa Naschenweng: „Weihnachten war für mich schon als kleines Madl etwas ganz Besonderes. Ich liebe die Musik, die Lichter, die Gemütlichkeit und vor allem das Gefühl, dass die Menschen in dieser Zeit ein Stückerl näher zusammenrücken. Eine so besondere Sendung moderieren zu dürfen, ist für mich eine riesengroße Ehre und natürlich auch unglaublich aufregend. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit Dominik, mit tollen Künstlern, berührender Musik und ganz viel Weihnachtszauber die Menschen auf das schönste Fest des Jahres einzustimmen.“

Dominik Glöbl: „Ich freue mich sehr, dass Melissa und ich den Zauber der Vorweihnachtszeit und viele schöne persönliche Geschichten zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ins Wohnzimmer tragen dürfen. Stimmungsvolle Musik, Bräuche und Traditionen – wir werden gemeinsam einen tollen Fernsehabend feiern.“

„Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von IP Media. Im Bayerischen Rundfunk (BR) steht die die Sendung am Montag, dem 21. Dezember, um 22.00 Uhr auf dem Programm.