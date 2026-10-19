  • 19.10.2026, 09:46:02
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Familienmesse FAMILY+ in Tulln begeisterte mehr als 28.000 Besucherinnen und Besucher

Drei Tage lang standen Spiel, Spaß, Kreativität und Freizeitideen für Familien im Mittelpunkt

St. Pölten (OTS) - 

Von 16. bis 18. Oktober stand die Messe Tulln ganz im Zeichen von Spiel, Spaß und Freizeit für Familien und lockte dabei mehr als 28.000 Besucherinnen und Besucher an. Drei Tage lang konnten Familien auf der Familienmesse FAMILY+ gemeinsam Neues entdecken, aktuelle Trends kennenlernen, kreativ werden und zahlreiche Angebote direkt vor Ort ausprobieren.

„Die FAMILY+ hat eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig gemeinsame Familienzeit gestaltet werden kann. Besonders schön war zu sehen, mit wie viel Begeisterung Kinder und Erwachsene die zahlreichen Angebote genutzt, miteinander gespielt, gebaut und Neues entdeckt haben. Solche gemeinsamen Erlebnisse schaffen wertvolle Erinnerungen und stärken das Miteinander in der Familie“, zog Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister vor Ort ein positives Resümee.

Ob beim Testen neuer digitaler Games und Brettspiele, bei abwechslungsreichen Mitmachstationen oder kreativen Workshops: Für große und kleine Gäste gab es viel zu entdecken und auszuprobieren. Gleichzeitig bot die Messe zahlreiche Anregungen rund um Freizeit, Sport, Urlaub und Ausflugsziele. So konnten Familien neue Ideen für gemeinsame Unternehmungen sammeln und sich über attraktive Angebote in Niederösterreich und darüber hinaus informieren. Für zusätzliche Vielfalt sorgten die gleichzeitig stattfindenden Modellbautage, die mit demselben Eintrittsticket besucht werden konnten. Inhaberinnen und Inhaber des Familienland*Passes konnten die Family Tageskarte sowie die Family 2-Tageskarte zum ermäßigten Preis erwerben. Gemeinsam präsentierten die beiden Formate mehr als 200 Ausstellerinnen und Aussteller und boten damit ein umfangreiches Angebot an Produkten, Ideen und Erlebnissen.

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, Telefon: 02742/9005-13484, E-Mail: [email protected] oder Sophie Moser, Telefon: 02742/9005-13474, E-Mail: [email protected]

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

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