Gesundheitspark vergab „Pickerl“ für mehr Gesundheitskompetenz

Linz (OTS) -

Beim Burning-Hen-Festival am 10. Oktober in Schladming hat der Gesundheitspark mit einer „Pickerl-Überprüfung” die Gesundheitskompetenz der Besucher*innen gestärkt und gleichzeitig mit einem Augenzwinkern das Bewusstsein für die eigene Gesundheit geschärft.

Bei Autos, Traktoren und Landmaschinen machen wir keine Kompromisse. Eine umfassende Inspektion ist bei diesen ganz normal. Wenn es jedoch um den eigenen Körper geht, zögern oder verdrängen wir oft. Grund genug für den Gesundheitspark, den Besucher*innen des Burning-Hen-Festivals in Schladming ihren aktuellen „Zustand” sichtbar zu machen.

Anstelle von Bremsen, Lenkung und Reifendruck wurden unter anderem Griffkraft, Mobilität, Körperzusammensetzung und Blutdruck überprüft. Im Anschluss an die „Pickerl“-Begutachtung besprachen Partner*innen des Gesundheitsparks mit den Besucher*innen ihre Perspektiven für die persönliche Gesundheit.

„Wir möchten Gesundheit zu den Menschen bringen. Das heißt für uns, nicht nur dort Angebote zu schaffen, wo sie ohnehin erwartet werden. Wir wollen Menschen in ihrem Alltag erreichen, Interesse wecken und ihnen zeigen, was sie selbst für ihre Gesundheit tun können“, erklärt Sigrid Miksch, MSc., Geschäftsführerin des Gesundheitsparks, die Beweggründe hinter dieser ungewöhnlichen Aktion.

Persönlicher Prüfbericht mit Ampelsystem

Analog zur „Pickerl“-Begutachtung für Fahrzeuge bekamen die Gesundheitschecks am „Human-Prüfstand“ besondere Namen: Aus der Griffkraftmessung wurde der „Hydraulik und Zupack-Test“, aus Blutdruck und Puls „Druckprüfung und Leerlauf“. Die Ergebnisse wurden in einem persönlichen Prüfbericht mit Ampelsystem festgehalten und in der Gesundheitspark-Area mit Partner*innen besprochen.

„In der Technik sind regelmäßige Services selbstverständlich, um Probleme zu verhindern, bevor sie auftreten“, erklärt Daniela Razenberger, Leiterin Customer Relations des Gesundheitsparks. „Bei unserem ‚Pickerl‘-Prüfstand für Menschen war das ähnlich. Wir haben geschaut, wo Schwierigkeiten auftreten könnten und so das Bewusstsein der Besucher*innen für den eigenen Körper geschärft – ganz ohne erhobenen Zeigefinger.“ Razenberger ergänzt: „Ich kenne das auch von mir selbst: Wenn mir diese Fakten aufgezeigt werden, achte ich wieder bewusster auf meine Lebensweise.“

Menschen für Gesundheit gewinnen

Umgesetzt wurde der Prüfstand gemeinsam mit Anytime Fitness, Bestcare24, dem Therapiewerk und Siemens Healthineers. Für zusätzlichen Anreiz sorgten rund 150 Gewinne, die von verschiedenen Unterstützer*innen und Gesundheitspark-Partner*innen zur Verfügung gestellt wurden.

Bild 1: Daniela Razenberger, Leiterin Customer Relations des Gesundheitsparks, und das Team der Gesundheitsparks Area. Foto: Peter Keplinger

Bild 2: Besucher*innen beim „Human-Prüfstand“ des Gesundheitsparks beim Burning Hen in Schladming. Foto: Peter Keplinger

Bild 3: Gesundheitschecks im Werkstatt-Design: An sieben Stationen testeten Besucher*innen unter anderem Griffkraft, Blutdruck, Balance und Mobilität. Foto: Peter Keplinger

Über den Gesundheitspark

Der Gesundheitspark möchte Menschen ein gesundes und selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Dafür verbindet das österreichweite Netzwerk mehr als 370 Partner*innen in den Bereichen Vorsorge, Medizin, Therapie, Pflege, Reha und mehr. Dazu zählen Ärzt*innen aller Fachrichtungen, vielfältige Therapie-, Pflege- und Beratungsangebote sowie ausgewählte Primärversorgungszentren, Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, Apotheken und Fachgeschäfte. Vor Ort und online. Ziel ist es, Menschen Orientierung zu geben und den Zugang zu passenden Gesundheitsangeboten zu erleichtern. Hinter dem Gesundheitspark steht die Vinzenz Gruppe, eine der größten privaten Trägerinnen gemeinnütziger Gesundheitseinrichtungen in Österreich.