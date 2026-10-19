Acht Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Mitfahrer, zwei Pkw-Lenker, zwei Motorrad-Lenker und ein E-Scooter-Lenker bei sieben Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 17. Oktober 2026, im Bezirk Salzburg-Umgebung, bei dem zwei oben erwähnte Pkw-Mitfahrer getötet wurden. Ein 17-Jähriger geriet mit seinem Pkw ins Schleudern, überschlug sich und prallte gegen einen Steinblock. Zwei nicht angegurtete Mitfahrende – ein 17-Jähriger und eine 16-Jährige – erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückten drei der acht verstorbenen Verkehrsteilnehmer tödlich.

Jeweils drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B und Landesstraße L und je eine auf einer Autobahn und einer Gemeindestraße ums Leben. Je zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark und je einer in Wien und Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit und in je einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung, Missachtung von Ge- und Verboten, mangelnder Sicherheitsabstand und eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Bei einem tödlichen Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Drei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 18. Oktober 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 291 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 336 und 2024 296.