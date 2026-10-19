Gruppe Sofortmaßnahmen: Sonntagskontrollen decken elfte illegale Beauty-Klinik auf und stellen weitere Verstöße fest

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Schwerpunktaktion „Sicheres Wien“ führte die Gruppe Sofortmaßnahmen gestern, Sonntag, gemeinsam mit dem LPD-Bereitschaftsdienst, der Finanzpolizei im Amt für Betrugsbekämpfung, der MA 42 (Wiener Stadtgärten), den Waste Watchern der MA 48 (Abfallwirtschaft) sowie der MA 59 (Marktamt) Kontrollen im gesamten Wiener Stadtgebiet durch. Dabei wurden Lebensmittelgeschäfte und weitere Betriebe kontrolliert sowie die Sauberkeit und Hygiene in den Wiener Parks und auf öffentlichen Plätzen überprüft. Ein besonderer Schwerpunkt lag außerdem auf der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen nach dem Öffnungszeitengesetz.



Aufgrund eines Verdachts der Finanzpolizei auf den illegalen Betrieb einer Beauty-Klinik in Wien-Mariahilf ersuchte diese die Gruppe Sofortmaßnahmen um Unterstützung bei der Überprüfung. Bei einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung in einer angemieteten Kurzzeitunterkunft wurde festgestellt, dass zwei Frauen dort illegale Schönheitsbehandlungen durchführten, für die eine entsprechende ärztliche Berechtigung erforderlich ist. Vor Ort fanden die Behörden unter anderem Spritzen, Präparate wie Botox und Hyaluronsäure, verschreibungspflichtige Schmerzmittel sowie mehrere Tausend Euro Bargeld. Darüber hinaus wurden zahlreiche bereits verwendete Spritzen und Pads vorgefunden. Die vorgefundenen Präparate wurden beschlagnahmt. Die beiden Betreiberinnen wurden unter anderem aufgrund fremdenrechtlicher Verstöße zur weiteren Abklärung von der Polizei mitgenommen.



Im Rahmen der Überprüfungen wurden insgesamt 24 Betriebe kontrolliert. Seitens des Magistrats wurden 29 Anzeigen gelegt, darunter nach dem Öffnungszeitengesetz, unbefugter Gewerbeausübung und der Gewerbeordnung. Seitens der LPD-Wien wurden sechs Anzeigen gelegt, unter anderem wegen Kurpfuscherei, Suchtgift und nach dem Fremdenpolizeigesetz. Insgesamt wurden im Rahmen der Schwerpunkaktion 5 Personen vorläufig festgenommen.



„Medizinische Behandlungen ohne die erforderliche Berechtigung bringen erhebliche Risiken für die Gesundheit mit sich. Dass wir bereits die elfte illegale Klinik aufgedeckt haben, zeigt, wie wichtig unsere laufenden Kontrollen sind - unter anderem auch an Sonn- und Feiertagen. Genauso wichtig ist es, die Einhaltung der gesetzlichen Öffnungszeiten zu überprüfen, um einen fairen Wettbewerb zwischen den Betrieben in unserer Stadt sicherzustellen“, sagt Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.



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