Jivamukti Yoga: Weltweite Methode der Stars jetzt in Wien

Wien (OTS) -

Jivamukti Yoga hat schon Stars wie Sting und Madonna begeistert, fit gemacht und spirituell bereichert. In Europa wächst die Methode jetzt rasant von Paris bis Rom und mehreren deutschen Städten. “Jivamukti Yoga bietet eine weit über die fordernden Körperübungen hinausgehende Methode, die Meditation, Musik, Atemübungen und Philosophie clever in jede Klasse integriert”, so Mitgründerin Christina Bruns. Trotz Hype um Pilates und Krafttraining aller Art, verbiegt sich Jivamukti Yoga nicht zu einer weiteren trendigen Fitnessmethode, sondern ist und bleibt ein “Komplettpaket für Körper, Geist und Seele.” "Yoga ist eben mehr als gesunde Bewegung, eine tiefe Auseinandersetzung mit sich selbst und dabei zugänglich für so ziemlich alle. Es hat schon einen Grund, warum ich mich ganz der besten Yoga-Methode der Welt verschrieben habe”, so der Unternehmer und ehemalige AustrianStartups Geschäftsführer Adrian Zettl. Am 23.10. wird mit Stargast Jules Febre eröffnet.