  • 19.10.2026, 09:20:02
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Milestone Systems laut Omdia auf Platz eins im kombinierten Markt für Videomanagement-Software und cloudbasierte Sicherheitslösungen

In Europa, dem Nahen Osten und Afrika

und cloudbasierte Sicherheitslösungen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika // Line Bang Riecke Hjardemaal, Vice President Western Europe bei Milestone Systems // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/76591 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Kopenhagen, Dänemark (OTS) - 

Kopenhagen, Dänemark (ots)

  • Omdia-Daten zeigen zehn Prozent Wachstum im kombinierten VMS- und VSaaS-Markt in EMEA.
  • Milestone Systems hält mit 19,1 Prozent den größten Marktanteil eines Einzelanbieters im kombinierten VMS- und VSaaS-Markt in EMEA.
  • DSGVO-konforme Technologien gewinnen mit dem zunehmenden Einsatz von Video-KI an Bedeutung.

Die Omdia-Marktanteilsdaten für 2025 bestätigen Milestone Systems, ein führender Anbieter von datengestützter Videotechnologie, weiterhin als Marktführer in der EMEA-Region. Milestone Systems hat einen Anteil von 19,1 Prozent an einem Markt, der inzwischen ein Volumen von 573 Millionen US-Dollar erreicht hat.

Marktführer in EMEA

Milestone Systems ist laut den Marktanteilsdaten 2025 des Technologie-Research- und Beratungsunternehmens Omdia der größte Einzelanbieter von Videomanagement-Software (VMS) und Video Surveillance as a Service (VSaaS) in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kopenhagen behauptet diese führende Position unverändert seit 2021.

Video schafft operativen Mehrwert in vielen Branchen

In der gesamten EMEA-Region wuchs der Markt für VMS und Video Surveillance as a Service (VSaaS) 2025 um 10 Prozent auf 573 Millionen US-Dollar. Besonders stark fiel das Wachstum im Nahen Osten und in Osteuropa aus. Die Zahlen von Omdia kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Organisationen in ganz EMEA Videotechnologie zunehmend nicht nur für Sicherheitszwecke, sondern auch zur Unterstützung operativer Entscheidungen einsetzen. Ob Verkehrsmanagement, Transport, Einzelhandel oder Fertigung: Videodaten helfen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen dabei, Abläufe und Standorte besser zu verstehen und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Eine offene Plattform für sich wandelnde Kundenanforderungen

"Dieses Ranking zeigt, worauf Kundinnen und Kunden in ganz EMEA weiterhin Wert legen: offene, flexible Videotechnologie, die ihnen heute Wahlfreiheit bietet und morgen Raum für Weiterentwicklung lässt", sagt Morten Illum, Chief Revenue Officer bei Milestone Systems. "Gemeinsam mit unserer Partner-Community unterstützen wir sie dabei, Systeme passgenau auf ihre Anforderungen zuzuschneiden und ihre Investitionen zukunftssicher aufzustellen - gerade in einer Zeit, in der KI- und Cloud-Technologien den Mehrwert von Video weit über Sicherheitsanwendungen hinaus erweitern."

Milestones führende Marktposition basiert auf drei zentralen Angeboten: der Videomanagement-Software Milestone XProtect®, den KI-gestützten Analyselösungen Milestone BriefCam® und der cloudbasierten VSaaS-Lösung Milestone Arcules®. Gemeinsam geben sie Organisationen die Flexibilität, Video lokal, in der Cloud oder in hybriden Umgebungen einzusetzen und Analytik zu ergänzen, ohne bestehende Systeme ersetzen zu müssen.

Vertrauenswürdige KI aufbauen

"Gerade in Deutschland zeigt sich, dass datenschutzkonforme Videotechnologie und der Einsatz von KI kein Widerspruch sind. Im Gegenteil: Wer Datenschutz, Technologiesicherheit und Transparenz von Anfang an mitdenkt, schafft die Grundlage dafür, Videodaten verantwortungsvoll und wirtschaftlich sinnvoll zu nutzen. Für Unternehmen wird das zunehmend zum Wettbewerbsvorteil. Sie können Innovationen schneller einführen, regulatorische Anforderungen verlässlicher erfüllen und gleichzeitig das Vertrauen von Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sowie Partnern stärken. Das ist auch ein klarer Standortvorteil für Europa.", sagt Line Bang Riecke Hjardemaal, Vice President Western Europe bei Milestone Systems.

Durch den wachsenden KI-Einsatz rückt die Datengrundlage stärker in den Mittelpunkt. Neben Leistungsfähigkeit werden Datenschutz, Transparenz und die Herkunft der Trainingsdaten zu den zentralen Entscheidungskriterien. Milestone Systems investiert unter anderem mit der DSGVO-konformen Vidoedatenbibliothek Project Hafnia und Anonymisierungstechnologie des 2025 übernommenen Berliner Unternehmens brighter AI in die Datenbasis für Video-KI. Beide Initiativen sollen Kundinnen und Kunden mehr Transparenz darüber geben, wie KI-Modelle trainiert werden.

Quelle - Omdia, Video Surveillance & Analytics Market Share Database - Spotlight 2026, Juni 2026. Die Ergebnisse stellen keine Empfehlung für Milestone dar. Jegliches Vertrauen auf diese Ergebnisse oder deren Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko des Dritten.

Über Milestone Systems

Milestone Systems ist ein weltweit führender Anbieter von datengestützter Videotechnologie. Die Lösungen von Milestone Systems kommen u. a. in der Fertigung, im Transportwesen, in Flughäfen, im Einzelhandel und im öffentlichen Sektor zum Einsatz. Gegründet 1998, mit Hauptsitz in Kopenhagen zählt das Unternehmen über 1.500 Mitarbeitende weltweit und ist seit 2014 ein unabhängiger Teil der Canon-Gruppe. Weitere Informationen unter www.milestonesys.com

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