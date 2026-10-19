  • 19.10.2026, 09:00:55
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  • OTS0021

Energieeffizienteste Wäscherei Europas eröffnet in Niederösterreich

Hammerl Austria Mietwäsche GmbH eröffnet und verbindet Ökologie mit Ökonomie zur Versorgung des österreichischen Tourismus

Serviceteam der Hammerl Austria Mietwäsche
Hagenbrunn / Wien (OTS) - 

Die energieeffizienteste Wäscherei Europas eröffnet in der Wäschereistraße 1, 2201 Hagenbrunn - gleich vor den Toren Wiens.

Mit der neuesten Technik erreicht Hammerl Austria Mietwäsche GmbH eine Reduktion von Strom- und Gasverbrauch um ca. 50% und durch effizientes Recycling senkt die Wäscherei den Wasserverbrauch um 60%.

Für ein Kilogramm fertig gewaschene Wäsche wird unter 0,7 kWh verbraucht.

Insgesamt finden 120 Mitarbeiter:innen einen neuen Arbeitsplatz und können dort mit modernster Technik und unter ergonomisch besten Bedingungen ihre Arbeit vollbringen.

Schweres Heben gibt es in der Wäscherei nicht mehr, da mit modernsten Kippanlagen Schmutzwäsche direkt auf die Förderbänder und Hebeanlagen gekippt werden, so durchläuft die Wäsche den gesamten Betrieb, da die modernste Intralogistik die Wäsche durch den Betrieb fördert. So wird durch ergonomische, lichtoffene und moderne Arbeitsplätze schwere körperliche Arbeit vermieden.

Automatisierung und Robotik:

Die Betriebsabläufe wurden weitgehend automatisiert, allerdings wurde auf den Einsatz von RIFD-Chips bewusst verzichtet. Diese RFID-Chips, die weit verbreitet

sind, werden in die Wäsche eingenäht, um die Wäschestücke zu tracken. Die RFID-Chips erschweren das Recycling und belasten die Umwelt. Bewusst hat sich Hammerl Austria Mietwäsche GmbH dagegen entschieden.

Energie und Ressourcen:

Neben der Senkung des Energieverbrauchs wurde eine PV-Anlage mit 640 kWp und ein Energiespeicher mit 840 kWh installiert. An sonnigen Tagen soll damit 45% des Stroms selbst erzeugt werden. Mit dem Energiespeicher werden einerseits die Standby-Zeiten der Nacht überwunden und Elektrofahrzeuge geladen.

Der komplette PKW-Fuhrpark wurde auf Elektromobilität umgestellt, der nächste Schritt ist die Umstellung des Fuhrparks, beginnend bei den 3,5t LKWs.

Hammerl Austria Mietwäsche GmbH ist es damit gelungen, Ökonomie mit Ökologie zu verbinden und den CO²-Fuß-Abdruck des Betriebes wesentlich zu verringern.

Eröffnung 21.10.2026

2201 Hagenbrunn, Wäschereistraße 1

ab 14:00 Uhr mit Betriebsführungen

um 17:00 Uhr Begrüßung durch Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner und der Inhaberfamilie Hammerl

Rückfragen & Kontakt

Hammerl Austria Mietwäsche GmbH
Robert Hammerl
Telefon: 00436644645546
E-Mail: [email protected]

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