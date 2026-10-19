  • 19.10.2026, 08:12:03
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  • OTS0009

Termine am 19. Oktober 2026 in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) - 

  • 09.00 Uhr, Besichtigung von Europas größter Regenwasserpumpe auf der Donauinsel inkl. Film- und Fotomöglichkeit für Medien, mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Expert*innen von Wien Kanal. Anmeldung: [email protected] (22., Pumpwerk Donauinsel, Zufahrt über die Steinspornbrücke)
  • 09.30 Uhr, Pressekonferenz zum Startschuss für den Wiener Integrationsmaßstab mit Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, SPÖ-Gemeinderätin Astrid Pany und dem Integrationsexperten Kenan Güngör. Anmeldung: [email protected] (1., Rathaus, Wappensaal)
  • 10.00 Uhr, Pressekonferenz: Präsentation einer zentralen OP-Steuerung für Hüft- und Knie-Operationen in Wien mit Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, Michael Binder, Medizinischer Direktor Wiener Gesundheitsverbund und David Pötz, Geschäftsführer Vinzenz Kliniken Wien. Anmeldung: [email protected] (1., Rathaus, Rathausstiege 6, 1. Stock, Raum 325)

(Schluss) red

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