Wien (OTS) -

Ab heute ist ein kostenloser Download I des Projektes Hyper Book möglich. Im Zentrum stehen Sprachen, Literaturen, Künste, Medien, Open Science - Wissenssynergien von 45.000 WissenschafterInnen, KünstlerInnen aus rund 180 Ländern. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Sprachen historisch entstanden sind. Latein, Arabisch, Französisch, Englisch etc. in der Polyphonie von Deutsch verweisen auf Innovationen. Sie nicht zu verstehen, bedeutet die Gebrauchsanweisungen nicht zu verstehen, die durch Numerik nur obsolet werden, wenn die Weltzugänge Maschinen überlassen werden. Der Kampf der Maschinen gegen Menschen wird von Menschen vorgegeben: KI (= Keine Intelligenz), Tötungsmaschinen (autonome Roboter, Drohnen, KI). Aber das sind keine Zugänge, die die Welt nachhaltig für Menschen lebbar machen. Ebenso wenig wie sich in Buchhaltung Möglichkeiten ausdrücken lassen. Was mit dem Hyper Book, das in Teilen in Deutsch und dann in Englisch präsentiert wird, angeboten werden soll, sind Basics. Was bedeutet es, wenn Sprachen aufgezwungen werden? (Rund eine Million funktionaler AnalphabetInnen sind die Antwort.) Was bedeutet es an Entlastung für Verwaltung, Justiz, wenn Sprachzugänge ermöglicht werden, was nur mit Wertschätzung der Lernenden erreicht werden kann? Was bedeutet Sprachgeschichte für die Technologie- und Weltzugänge? Was bedeutet es für die Budgets der Republik Österreich, der EU, anderer Staaten und transnationaler Kooperationen, wenn Sprachen auf Buchhaltungsstrategien beschränkt, Menschen zu Nummern werden. – Die Sektion von Rania Elwardy (Kairo) zeigt, wie Dichtung eine zentrale Rolle im miteinander spielen kann, einen Weg zum Frieden ermöglicht. Ein schwieriger Weg in einer Welt voll Gewalt, Krieg, Umweltzerstörung.