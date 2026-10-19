US-Tech-Unternehmen investiert in Österreichs Industrie: Öffentliches Übernahmeangebot für Steyr Motors mit klarem Bekenntnis zum Standort

Steyr/Salt Lake City (OTS) -

Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ: RCAT), ein in den USA börsennotiertes Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf unbemannte Systeme, legt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Steyr Motors AG vor. Der Angebotspreis soll EUR 39,00 je Steyr-Aktie in bar betragen, vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage festgelegten Bedingungen. Er entspricht einem Aufschlag von 55,8 % auf das 52-Wochen-Tief der Steyr-Aktie sowie einem Aufschlag von 28,9 % auf den Schlusskurs vom 16. Oktober 2026. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen in Österreich, Italien, Australien und dem Vereinigten Königreich. Die Ankeraktionärin B&C-Gruppe unterstützt das Angebot.

Mit diesem Aufschlag bietet Red Cat den Aktionär:innen der Steyr Motors AG eine der attraktivsten Möglichkeiten seit dem Börsengang, den Wert ihrer Beteiligung sofort und vollständig in bar zu realisieren.

Mit dieser Transaktion investiert ein internationales Unternehmen gezielt in österreichische Industriekapazitäten: Steyr Motors zählt zu Europas führenden Herstellern von Hochleistungsmotoren für Defense-Spezialfahrzeuge, maritime Anwendungen sowie Hilfsaggregate für Kampfpanzer und Lokomotiven. Red Cat beabsichtigt, Steyr als österreichisches Kompetenzzentrum zu erhalten und weiter auszubauen. Die Belegschaft bleibt erhalten, Fertigung sowie Forschung und Entwicklung verbleiben am Standort. Über diese geplante Weiterentwicklung hinaus beabsichtigt Red Cat, im Dialog mit dem Unternehmen und der Belegschaft das mittelfristige Potenzial von Steyr als Ankerpunkt für den Ausbau der europäischen Aktivitäten von Red Cat zu prüfen.

Jeff Thompson, Chief Executive Officer von Red Cat, erklärt: „Steyr Motors hat in Österreich ein starkes Unternehmen aufgebaut, mit spezialisierter Ingenieurskompetenz, vertrauensvollen Kundenbeziehungen und bewährter Schiffsmotorentechnologie. Bei der geplanten Transaktion geht es darum, in dieses Fundament zu investieren und Steyr Motors beim Wachstum zu unterstützen. Wir sehen Österreich als zentral für die Zukunft des Unternehmens. Unser Ziel ist es, zusätzliche Ressourcen, Zugang zu Kunden und eine langfristige Nachfrage bereitzustellen, die die Mitarbeitenden, das operative Geschäft und die weitere Expansion von Steyr Motors unterstützen können.“

Steyr Motors hat in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden strukturellen Wandel durchlaufen: Nach dem Einstieg von CEO Julian Cassutti im Jahr 2022 folgten auf eine rasche und erfolgreiche Neuausrichtung 2024 der Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie 2025 die Verbreiterung der Aktionärsbasis durch die Platzierung der verbliebenen Anteile des ehemaligen Mehrheitseigentümers Mutares. Der nächste Schritt mit Red Cat setzt diese Entwicklung fort: Der österreichische Entwicklungsstandort von Steyr Motors gewinnt einen strategischen Partner mit der Größe, dem Kundenzugang, und dem Kapital, um die nächste Phase zu unterstützen. Dazu gehören die Weiterentwicklung der spezialisierten Antriebsaggregate von Steyr Motors sowie deren Rolle in der wachsenden Plattform von Red Cat im Bereich unbemannter Systeme.

Red Cat und Steyr Motors hatten bereits zuvor unverbindliche Gespräche über eine mögliche Transaktion geführt, die im Juli 2026 beendet wurden. Die Gespräche wurden in der Folge wieder aufgenommen und haben nun zu einem vollständig finanzierten Barangebot geführt. Die Ankeraktionärin von Steyr Motors, die B&C Holding Österreich GmbH, unterstützt die strategische Transaktion von Red Cat und hat sich unwiderruflich verpflichtet, ihre Aktien im Rahmen des Angebots von Red Cat anzudienen. Dies entspricht rund 15 % des Grundkapitals der Steyr Motors AG.

Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG, kommentiert: „Vier Jahre nach Beginn der Transformation von Steyr Motors freue ich mich sehr darauf, gemeinsam mit Red Cat als strategischem Partner an unserer Seite das nächste Kapitel der Unternehmensentwicklung zu gestalten. Unsere Engineering-Kompetenz und der Zugang von Red Cat zu internationalen Märkten bilden die Grundlage für gemeinsames Wachstum. Zugleich steht Red Cat uneingeschränkt hinter unserem Standort und unseren Mitarbeitenden. Für unsere Aktionärinnen und Aktionäre bietet das Barangebot die Möglichkeit, ihre Beteiligung heute in bar zu realisieren. Ich unterstütze diesen Schritt und beabsichtige, meine eigenen Steyr-Aktien ebenfalls im Rahmen des Angebots anzudienen.“

„Die mögliche Transaktion unterstreicht die strategische Attraktivität von Steyr Motors und eröffnet die Chance, die internationale Expansion weiter zu beschleunigen, neue Märkte zu erschließen und den Zugang zu wichtigen Ressourcen nachhaltig zu stärken“, so Dr. Rolf Wirtz, Aufsichtsratsvorsitzender der Steyr Motors AG. „Der Aufsichtsrat sieht in dem geplanten Zusammenschluss erhebliches strategisches Potenzial. Vorbehaltlich der Prüfung der in der Angebotsunterlage veröffentlichten rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen beurteilen wir die mögliche Transaktion positiv.“

Bedingungen und Zeitplan

Der Vollzug des Angebots steht unter anderem unter der Bedingung, dass Red Cat zum Ende der Annahmefrist mindestens 50 % plus eine Aktie der Steyr Motors AG hält.

Red Cat geht davon aus, dass die Annahmefrist, innerhalb derer die Aktionär:innen ihre Aktien im Rahmen des Angebots andienen können, kurz nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage beginnt und am 18. Dezember 2026 um 17:00 Uhr MEZ endet. Die vollständige Angebotsunterlage wird auf einer eigens für die Transaktion eingerichteten Website veröffentlicht: https://ir.redcatholdings.com

Aktionär:innen sollten sich bei ihrer Depotbank über allfällige Fristen informieren, die ein Handeln bereits vor dem formellen Ende der Annahmefrist erforderlich machen können. Die Andienung der Aktien kann je nach Depotbank mehrere Tage in Anspruch nehmen. Aktionärinnen und Aktionäre sollten daher in Betracht ziehen, ihre Aktien einige Tage vor Ende der Annahmefrist anzudienen.

Über Red Cat Holdings, Inc.

Red Cat (Nasdaq: RCAT) ist ein US-amerikanischer Anbieter fortschrittlicher Drohnen- und Robotiklösungen für Verteidigung und nationale Sicherheit, die in sämtlichen Einsatzbereichen zum Einsatz kommen. Mit seinem integrierten Portfolio aus vertrauenswürdigen Hard- und Softwarelösungen aus den USA und verbündeten Staaten unterstützt Red Cat militärische, staatliche und öffentliche Sicherheitsorganisationen bei Einsätzen in der Luft, an Land, auf See und im Weltraum. Das Lösungsportfolio umfasst kleine unbemannte Luftfahrtsysteme, unbemannte Wasserfahrzeuge, Technologien zur drahtlosen Energieübertragung sowie Software für autonome Schwarmoperationen. Diese Lösungen tragen dazu bei, das Lagebewusstsein, die operative Leistungsfähigkeit und die Sicherheit bei Einsätzen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.redcat.red .

Über die Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungsmotoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.

Berater

Evercore agiert als Finanzberater, Freshfields als Rechtsberater von Red Cat.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot zum Erwerb von Aktien der Steyr Motors AG erfolgt, sofern es abgegeben wird, ausschließlich auf Grundlage der Angebotsunterlage und der dazugehörigen Unterlagen, die nach den anwendbaren Rechtsvorschriften veröffentlicht werden. Für die Bedingungen des Angebots ist ausschließlich die Angebotsunterlage maßgeblich. Aktionärinnen und Aktionären der Steyr Motors AG wird empfohlen, die Angebotsunterlage und die dazugehörigen Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese verfügbar sind, da sie wichtige Informationen zum geplanten Angebot enthalten.