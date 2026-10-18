  • 18.10.2026, 15:47:32
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VPNÖ-Zauner zu Götze: „Grüne Märchenpolitik ist ein Schauermärchen für Österreich“

Wettbewerbsnachteile abbauen, heimische Arbeitsplätze sichern – Flugabgabe gehört ersatzlos gestrichen

St. Pölten (OTS) - 

„Wenn sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für heimische Arbeitsplätze einsetzt, fällt den Grünen nur das Wort ‚Kniefall‘ ein. Die Grünen sprechen von Gerechtigkeit, doch in Wahrheit versteckt sich dahinter einmal mehr ein Anschlag auf unsere Wettbewerbsfähigkeit und damit auf den Wirtschaftsstandort und die Arbeitsplätze. Diese grüne Märchenpolitik ist ein Schauermärchen für Österreich“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner zur Kritik der grünen Verkehrssprecherin Elisabeth Götze.

„Hinter dem Flughafen Schwechat stehen Beschäftigte, Familien und Betriebe. Für sie übernehmen wir Verantwortung. Wer darin nur Klientelpolitik erkennt, hat den Bezug zur Lebensrealität der Menschen verloren. Frau Götze beklagt die schwache Konjunktur und verteidigt gleichzeitig eine Abgabe, die unseren Wirtschaftsstandort belastet. Das passt nicht zusammen. Wenn Fluglinien nach Bratislava ausweichen, findet der Flug trotzdem statt und Österreich verliert Wertschöpfung und Beschäftigungsperspektiven. Was daran gerecht oder gut fürs Klima sein soll, müssen die Grünen erst erklären. Unsere Forderung bleibt daher klar: Die Flugabgabe gehört ersatzlos gestrichen“, betont Zauner abschließend.

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