Termine am 19. Oktober 2026 in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



09.00 Uhr, Besichtigung von Europas größter Regenwasserpumpe auf der Donauinsel inkl. Film- und Fotomöglichkeit für Medien, mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Expert*innen von Wien Kanal. Anmeldung: [email protected] (22., Pumpwerk Donauinsel, Zufahrt über die Steinspornbrücke)

09.30 Uhr, Pressekonferenz zum Startschuss für den Wiener Integrationsmaßstab mit Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, SPÖ-Gemeinderätin Astrid Pany und dem Integrationsexperten Kenan Güngör. Anmeldung: [email protected] (1., Rathaus, Wappensaal)

10.00 Uhr, Pressekonferenz: Präsentation einer zentralen OP-Steuerung für Hüft- und Knie-Operationen in Wien mit Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, Michael Binder, Medizinischer Direktor Wiener Gesundheitsverbund und David Pötz, Geschäftsführer Vinzenz Kliniken Wien. Anmeldung: [email protected] (1., Rathaus, Rathausstiege 6, 1. Stock, Raum 325) (Schluss) red

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