  • 18.10.2026, 12:13:02
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ÖVP-Figl: Zukunftsdepot ist starke Maßnahme für Österreichs Zukunft

Zukunftsdepot erleichtert Vermögensaufbau und schafft Chancen für die nächste Generation – Schlanke Stadt soll Möglichkeiten eröffnen, statt Menschen zu belasten

Wien (OTS) - 

Bundeskanzler Christian Stocker hat das Zukunftsdepot mit 1. Juli 2027 auf den Weg gebracht. Jedes Kind, das ab 1. Jänner 2027 geboren wird, soll einen staatlichen Startbonus von 500 Euro erhalten. Eltern und Großeltern können zusätzlich bis zu 5.000 Euro jährlich steuerbegünstigt für ihre Kinder ansparen.

„Das Zukunftsdepot ist eine starke Maßnahme für Familien. Es schafft konkrete Möglichkeiten, damit junge Menschen später leichter eine Ausbildung finanzieren, ein Unternehmen gründen oder den Schritt ins erste Eigenheim schaffen können. Wir investieren damit in die Chancen der nächsten Generation“, betont Markus Figl, Landesparteiobmann der ÖVP Wien.

Zukunft ermöglichen statt Menschen belasten

Ab dem 18. Geburtstag soll das angesparte Vermögen steuerfrei entnommen werden können. Damit wird langfristige Vorsorge attraktiver und der Grundstein für finanzielle Eigenständigkeit gelegt.

„Das passt auch zu unserem Verständnis einer schlanken Stadt: Der Staat soll nicht immer mehr Geld ausgeben und die Menschen stärker belasten, sondern ihnen Möglichkeiten eröffnen, selbst etwas aufzubauen. Wir wollen Familien stärken, Eigenverantwortung fördern und Zukunftsperspektiven schaffen“, so Figl abschließend.

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