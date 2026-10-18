Gruppe Sofortmaßnahmen schreitet bei massiven Verstößen im Gastgewerbe ein

Wien (OTS) -

Bei einer Kontrolle der Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit dem Magistratischen Bezirksamt für den 10. Bezirk und der MA 59 (Marktamt) wurden Freitag Gastronomiebetriebe in Wien-Leopoldstadt und Wien-Brigittenau überprüft.

Aufgrund von Anrainerbeschwerden wegen Geruchsbelästigung kontrollierten die Einsatzkräfte unter anderem ein Restaurant in Wien-Leopoldstadt. Dabei wurde in einem öffentlich zugänglichen Gastgarten ein großes Kalb auf einem Holzkohlengrill gegrillt, ohne dass die dafür erforderlichen Genehmigungen vorlagen. Zusätzlich waren nicht genehmigte gasbetriebene Heizstrahler vorhanden.

Die Einsatzkräfte untersagten den Betrieb des Grills, löschten diesen ab und veranlassten seine Entfernung. Auch die gasbetriebenen Heizstrahler durften nicht weiter betrieben werden und wurden entfernt. Darüber hinaus wurden genehmigungspflichtige Änderungen festgestellt. Entsprechende Anzeigen wurden gelegt.

Nicht weit entfernt kontrollierten die Einsatzkräfte in Wien-Brigittenau einen Verein, in dem in einem vermeintlichen Gebetsraum, der mit Plastikfolie abgedeckt war, türkische Speisen zubereitet wurden. Dafür kam ein illegaler gasbetriebener Pizzaofen zum Einsatz.

Aufgrund von Gefahr in Verzug wurde der Betrieb untersagt, der Pizzaofen abgestellt und die Betreiber aufgefordert, die Gasflaschen aus der Betriebsanlage zu entfernten. Im Zuge der Kontrolle wurden Verwaltungsübertretungen festgestellt, unter anderem wegen unbefugter Gewerbeausübung. Darüber hinaus wurden lebensmittelrechtliche Mängel sowie bauliche Mängel festgestellt. Auch hier wurden entsprechende Anzeigen gelegt.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Wer einen Betrieb führt, trägt Verantwortung für die Sicherheit, für die Menschen in der Umgebung und für die Einhaltung der Gesetze. Es kann nicht sein, dass sich jemand einfach über Vorschriften hinwegsetzt und darauf hofft, dass es die Behörden nicht bemerken. Wir stellen mit allen uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln sicher, dass Regelverstöße Konsequenzen haben.“

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