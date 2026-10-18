Stadtplanung: Neugestaltung beim Standort Erdberg an der Tangente

Wien (OTS) -

Dem Standort Erdberg - unter und an der Tangente - soll neues Leben eingehaucht werden, konkret im Gebiet Erdbergstraße, Franzosengraben, Baumgasse und Nottendorfer Gasse. Das Gebiet umfasst zwei Gestaltungsebenen: einen Bereich im Besitz der ASFINAG unter der Tangente, wo sich aktuell noch der Busbahnhof befindet, der künftig zum Handelskai wandert. Der zweite Bereich liegt an der Tangente bei der bereits bestehenden Park & Ride-Anlage. Angedacht sind dort künftig ein Hochhausprojekt und neue attraktive Aufenthaltsräume mit unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten. Dazu zählt auch ein geplanter Dachpark auf 5.000 Quadratmetern.

Für die Neugestaltung haben Fachplaner*innen seit Sommer 2025 geprüft, was grundsätzlich machbar ist. Zusätzlich wurden im Rahmen einer groß angelegten Umfrage Ideen der Bürger*innen eingeholt: Groß ist der mit Wunsch nach mehr Grünraum und Aufenthaltsqualität. Diese Inputs sind in das städtebauliche Leitbild eingeflossen, das am 13. Oktober in der Stadtentwicklungskommission beschlossen wurde. Dieses Leitbild ist nun die Grundlage für die weiteren Entwicklungsschritte, die - wie in diesen Prozessen üblich - etliche Jahre in Anspruch nehmen werden.

„Wir starten die Transformation rund um die Tangente in Erdberg. Wir haben hier tausende Arbeitnehmer*innen mit anderen Nutzungsgewohnheiten als in klassischen Wohngegenden. Der Wunsch nach Grünraum und attraktiven Aufenthaltsflächen ist groß. Daher haben wir wesentliche Grundlagen im Leitbild verankert wie neue Frei- und Grünräume, öffentliche Durchwegung und einen öffentlich zugänglichen Dachpark in einer Größe von 25 Tennisfeldern. Das wird ein Hingucker“, freut sich Planungsstadträtin Ulli Sima.

Um sicherzustellen, dass Ideen und Wünsche auch realistisch umsetzbar sind, wurden diese auch mit den wesentlichen Stakeholdern vor Ort abgestimmt. Dazu zählt unter anderem die ASFINAG als Grundeigentümerin der Fläche unter der Tangente und der ARWAG als Projektbetreiberin des Hochhauses.

Neues Leben für den Tangentenunterraum

Die Planungen für den Raum unter der Tangente sehen verschiedene Funktionen vor. Möglich sind Nutzungen von Sport über Spielangebote, bis zu Erholungsraum sowie gastronomische Angebote gleichermaßen wie konsumfreie Zonen. Wesentlich ist unter anderem die Ausgestaltung hochwertiger Wegeverbindungen sowie eine Attraktivierung und Umnutzung der Flächen direkt an der Erdbergstraße im Sinne eines neuen Freiraumangebots. Die Voraussetzung mit dem Leitbild ist dafür grundsätzlich geschaffen, die weiteren Schritte werden noch einige Jahre in Anspruch nehmen.

Hochhausentwicklung an der Erdbergstraße

Ein weiterer Bestandteil des städtebaulichen Leitbilds ist die Berücksichtigung einer potenziellen Hochhausentwicklung an der Erdbergstraße. Die bestehende P+R Anlage Erdberg soll bei weitgehenden Bestandserhalt um ein Hochhaus durch die Bauträgerin ARWAG ergänzt werden. Das Leitbild definiert dafür die wesentlichen Rahmenbedingungen für das Hochhausprojekt. Darin enthalten ist der bereits erwähnte öffentlich zugängliche Dachpark in der Größenordnung von eine halben Hektar Gesamtfläche. Hier erfolgt die konkrete Ausgestaltung im Rahmen eines Architekturwettbewerbs im Jahr 2027, anschließend soll das Widmungsverfahren starten.

Umfrageergebnisse bestätigen Wunsch nach Begrünung

Wesentlicher Bestandteil bei der Erstellung des Leitbildes war eine Online-Umfrage, die im September und Oktober 2025 durchgeführt wurde. Adressiert waren Arbeitnehmer*innen, Liegenschaftseigentümer*innen und auch Bewohner*innen des weiteren Umfelds des Bürostandortes. Fast 800 Personen haben ihre Wünsche und Ideen eingebracht. Die zentralen Ergebnisse sind:

Wunsch nach mehr Grünraum und erhöhtem Sicherheitsgefühl Wunsch nach mehr Aufenthaltsqualität und Dienstleistungsangeboten Mehr als 80 % hätten gerne die Möglichkeit, die Pausen im Freien zu verbringen

Wie geht es in Erdberg weiter?

Die Inhalte und Maßnahmen des Städtebaulichen Leitbilds werden der Öffentlichkeit und insbesondere den interessierten Bürger*innen vor Ort im Rahmen einer Informationsausstellung vorgestellt und erläutert.

Dazu gibt es eine Online-Veranstaltung am 4.11.2026 von 18 bis 19:30 Uhr (Anmeldung unter [email protected] Stichwort: Schnittstelle Erdberg)

Zusätzlich gibt es eine Info-Ausstellung vor Ort am 9.11.2026, 14:30 bis 18:30 Uhr (Erdbergstraße 202, 1. OG, 1030 Wien (Wiener Linien – Gebäude))

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/