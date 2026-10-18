  • 18.10.2026, 09:50:03
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Novak: Flugabgabe evaluieren und Standort stärken

Flughafen Wien als Schlüssel für Qualitätstourismus, wirtschaftliches Wachstum und internationale Anbindung.

Wien (OTS) - 

Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak begrüßt die Forderung von Bürgermeister Michael Ludwig: „Wer den Wirtschafts- und Tourismusstandort Wien stärken will, muss die internationale Erreichbarkeit attraktiv halten. Der Flughafen Wien ist nicht nur das wichtigste Eingangstor für internationale Gäste, sondern auch ein bedeutender Zubringer für den Qualitätstourismus, der hohe Wertschöpfung für unsere Stadt schafft. Die Flugabgabe einer ehrlichen Evaluierung zu unterziehen, ist daher ein wichtiges Signal für Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und Wachstum. Unser Ziel muss es sein, Wien und Österreich als international attraktive Wirtschaft- und Tourismusstandorte zu stärken.“.

„Der Flughafen Wien-Schwechat ist mit rund 22.000 Beschäftigten in über 230 Betrieben einer der größten Arbeitgeber. Zugleich nimmt der Flughafen Wien beim Thema nachhaltige Mobilität eine Vorreiterrolle ein. Bereits rund die Hälfte der Passagier*innen reist mit Bahn und öffentlichem Verkehr zum Flughafen an. Damit verbindet der Standort internationale Erreichbarkeit mit modernen Mobilitätsangeboten und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Ostregion.“, bekräftigt Novak abschließend. (Schluss)

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Mediensprecherin Stadträtin Barbara Novak
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