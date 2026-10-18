Wildtierservice der Stadt Wien: So bereiten sich die Tiere auf den Winter vor

Wien (OTS) -

Wenn die Temperaturen sinken, beginnt für die Wildtiere die Vorbereitung auf den Winter. Während manche Tiere ihre Aktivität deutlich reduzieren und sich zurückziehen, bleiben andere auch in der kalten Jahreszeit aktiv. Jetzt geht es vor allem darum, ausreichend Energie zu speichern und geeignete Rückzugsorte zu finden.

Tiere wie Igel, Fledermäuse oder Siebenschläfer verbringen die kalte Jahreszeit im Winterschlaf. Dabei fahren sie ihre Körpertemperatur und Herzschlag stark herunter und leben von ihren im Herbst angelegten Energiereserven.

Andere Tiere halten Winterruhe. Dazu zählen etwa Eichhörnchen oder Dachse. Sie schlafen nicht durchgehend, sondern unterbrechen ihre Ruhephasen immer wieder, um Nahrung aus ihren Vorräten zu holen.

Tiere wie Rehe, Füchse, Wildschweine und zahlreiche Vogelarten bleiben hingegen auch im Winter aktiv. Sie passen ihr Verhalten an die kalten Temperaturen und das geringere Nahrungsangebot an.

Wie Sie jetzt mithelfen können:

Laub- und Totholzhaufen möglichst liegen lassen: sie bieten vielen Tieren Schutz.

Mähroboter oder Freischneider nur tagsüber einsetzen und vorher kontrollieren, ob Tiere im Einsatzbereich sind.

In Gärten frisches Wasser bereitstellen.

Hunde im Wald und in sensiblen Lebensräumen an der Leine führen.

„Wer Wildtiere wie beispielsweise den Igel unterstützen möchte, sollte ihnen vor allem eines lassen: Ruhe und natürliche Lebensräume wie naturnahe Gärten“, erklärt Matthias Amon, stellvertretender Leiter des Wildtierservice Wien.

Wenn ein Wildtier verletzt oder offensichtlich unterernährt aufgefunden wird, sollte umgehend das Wildtierservice der Stadt Wien – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb (MA 49) kontaktiert werden. Dieses erreichen Sie täglich von 07:30 bis 22 Uhr unter 01 4000 49090, bei Notfällen außerhalb der Servicezeiten unter 01 4000.