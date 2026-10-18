  • 18.10.2026, 09:25:02
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Gstöttner: „Herbst der Ergebnisse geht weiter – Bundesregierung unter Bundeskanzler Stocker liefert“

Mit Zukunftsdepot, Universitätsbudget, Sozialhilfereform und Medienpaket setzt die Bundesregierung weitere Schritte für ein zukunftsfrohes Österreich

Wien (OTS) - 

„Der Herbst der Ergebnisse geht weiter und die Bundesregierung liefert in gleich mehreren Bereichen. Beim Zukunftsdepot, beim Universitätsbudget und beim Medienstandort ist die Einigung fix. Bei der Sozialhilfe sind wir auf der Zielgeraden zu einer grundlegenden Reform, die Armut vermeidet, aber klare Anreize für Arbeit und Integration setzt. Das verdeutlicht die Führungsstärke von Bundeskanzler Christian Stocker, der diese Vorhaben zur Chefsache gemacht hat“, sagt ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner.

„Mit dem Zukunftsdepot machen wir das Aufstiegsversprechen für die nächste Generation konkret. Jedes ab 2027 geborene Kind bekommt 500 Euro Startbonus, und Familien können KESt-frei für die Zukunft ihrer Kinder vorsorgen. So wird Vermögensaufbau für das erste Eigenheim oder andere Projekte, eine konkrete Chance für alle. Mit 16 Milliarden Euro für unsere Universitäten und 50 Millionen Euro für den Medienstandort stellen wir zudem wichtige Mittel für Wissenschaft und eine starke Medienlandschaft bereit. Die Österreichische Volkspartei arbeitet mit ganzer Kraft am Aufschwung für ein zukunftsfrohes Österreich, damit das Aufstiegsversprechen weiter gilt“, so Gstöttner abschließend.

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