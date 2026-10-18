Sicherheitstag Niederösterreich lädt zum Mitmachen und Erleben

St. Pölten (OTS) -

Mitmachen, ausprobieren und Einsatzkräfte hautnah kennenlernen: Am 8. November lädt der Sicherheitstag Niederösterreich ab 10 Uhr ins Regierungsviertel in St. Pölten. Feuerwehr, Rettungsorganisationen, Zivilschutz, Rettungshunde, Automobilclubs, Polizei und Cobra, Bundesheer sowie zahlreiche weitere Partner geben Einblicke in ihre Arbeit und zeigen, wie Hilfe im Ernstfall funktioniert. Der Sicherheitstag ist Teil des Tags der offenen Tür bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Unsere Sicherheitsfamilie steht für Verantwortung, Zusammenhalt und Hilfe, wenn es darauf ankommt“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und führt weiter aus: „Gerade bei Unfällen, Naturkatastrophen oder anderen Notsituationen zeigt sich, wie entscheidend das Zusammenspiel von professionellen Kräften und ehrenamtlichem Engagement ist, damit Hilfe rasch und verlässlich dort ankommt, wo sie gebraucht wird.“

Spektakuläre Vorführungen, moderne Einsatzfahrzeuge und interaktive Mitmachstationen bieten Besucherinnen und Besuchern jeden Alters die Möglichkeit, die Einsatzorganisationen aus nächster Nähe kennenzulernen. Gleichzeitig wird sichtbar, wie viel Ausbildung, Teamarbeit und persönlicher Einsatz hinter der täglichen Arbeit für die Sicherheit der Bevölkerung stehen. Der Sicherheitstag sei daher auch ein Zeichen der Wertschätzung für die vielen haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Land, so Mikl-Leitner: „Sie fragen nicht: Was bekomme ich, sondern: Was kann ich tun? Sie schenken ihre Zeit, übernehmen Verantwortung und leben Solidarität und Nächstenliebe. Dafür gebührt ihnen unser großer Dank.“

Parallel dazu findet im Regierungsviertel der Tag der offenen Tür statt. Von 11.30 bis 14 Uhr können Besucherinnen und Besucher das Büro der Landeshauptfrau kennenlernen. Ihre Türen öffnen unter anderem Forum Landtag, Festspielhaus St. Pölten, Museum Niederösterreich, Landesbibliothek, Landesarchiv, KinderKunstLabor und die ehemalige Synagoge. Auch der ORF Niederösterreich bietet Führungen an. Für Kulinarik sorgen der „So schmeckt Niederösterreich“-Schmankerlmarkt sowie weitere Angebote im Kulturbezirk und am Landhausboulevard. Der Eintritt ist frei.

„Wir laden alle ein, die Sicherheitsfamilie Niederösterreich kennenzulernen, spannende Vorführungen zu erleben und einen abwechslungsreichen Tag im Regierungsviertel zu verbringen. Vielleicht entdeckt dabei auch der eine oder die andere ein Ehrenamt, das zu ihm oder ihr passt“, sagt Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich.