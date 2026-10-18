- 18.10.2026, 09:00:03
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REMINDER – AVISO: Doorstep mit bulgarischem Innenminister nach Arbeitsgespräch
Am Montag, den 19. Oktober 2026, findet ab ca. 11 Uhr ein Doorstep mit Innenminister Gerhard Karner und seinem bulgarischen Amtskollegen Ivan Demerdzhiev nach einem bilateralen Arbeitsgespräch statt.
Wann: 19. Oktober 2026, voraussichtlich 11 Uhr
Wo: Festsaal des Bundesministeriums für Inneres (BMI), Herrengasse 7, 1010 Wien
Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.
Alternativ kann die Veranstaltung auch via Livestream unter folgendem Link bzw. auf der Facebook-Seite des Bundesministeriums für Inneres mitverfolgt werden: www.facebook.com/innenministerium
Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig. Hierfür muss das Formular unter folgendem Link ausgefüllt werden – nach Überprüfung der Daten erhalten Sie die Akkreditierung per E-Mail.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/yc47a3w8
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at
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