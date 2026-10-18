  • 18.10.2026, 07:03:02
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„Wien auf Zeit“ stärkt Polizei in ganz Österreich

Wien zuerst, Rückkehr garantiert – Personalsituation in Wien wird gestärkt, Polizistinnen und Polizisten mit Großstadterfahrung für alle Bundesländer

Wien (OTS) - 

Die Initiative „Wien auf Zeit“ ermöglicht Bewerberinnen und Bewerbern, die die Aufnahmeanforderungen für den Polizeiberuf erfüllen, auf freiwilliger Basis nach ihrer zweijährigen Grundausbildung drei Jahre lang Außendiensterfahrung in Wien zu sammeln. Die Rückkehr ins Heimatbundesland nach fünf Jahren ist vertraglich garantiert.

Die Initiative „Wien auf Zeit“ trägt dazu bei, den erhöhten Personalbedarf in der Bundeshauptstadt Wien effizient abzudecken. „Wien auf Zeit“ bietet angehenden Polizistinnen und Polizisten die Möglichkeit, für eine Landespolizeidirektion außerhalb von Wien aufgenommen zu werden und durch eine vertraglich geregelte vorübergehende Verwendung dennoch Diensterfahrungen in der Großstadt sammeln zu können.

Innenminister Gerhard Karner: „,Wien auf Zeit‘ für Wien stärkt die Wiener Polizei und mittelfristig auch die Polizei in ganz Österreich. Damit wird auch weiterhin in die Sicherheit der Bevölkerung investiert.“

Auch weiterhin Aufnahmen direkt in allen Bundesländern

Reguläre direkte Aufnahmen in allen Bundesländern bleiben von der neuen Initiative unberührt und wird es auch weiterhin geben. „Wien auf Zeit“ bietet eine zusätzliche Möglichkeit, die personelle Stärkung fortzusetzen und gerade jungen Polizistinnen und Polizisten die Chance auf polizeiliche Einsatzerfahrung in einer Großstadt zu bieten – allerdings mit Rückkehrgarantie in ihr Heimatbundesland nach fünf Jahren. Die Initiative sieht auch die Möglichkeit einer freiwilligen zweijährigen Verlängerung vor oder – falls sich Beamtinnen und Beamte aus privaten oder beruflichen Gründen dafür entscheiden – die Möglichkeit einer dauerhaften Versetzung nach Wien.

Die ersten Aufnahmen für „Wien auf Zeit“ erfolgen im Dezember 2026, weitere sind je nach Bedarf für März, Juni, September und Dezember 2027 sowie in den Folgejahren vorgesehen. Die Bewerbung für „Wien auf Zeit“ ist über die Jobbörse der Republik Österreich und über die Homepage www.polizeikarriere.at möglich.

Bestehende Versetzungs-Wartelisten werden verkürzt

„Wien auf Zeit“ hat aber auch einen positiven Aspekt für all jene Wiener Polizistinnen und Polizisten, die schon jetzt auf eine Versetzung in ein anderes Bundesland warten. Die Initiative wird die Versetzung jener derzeit rund 500 Wiener Polizistinnen und Polizisten, die in ein anderes Bundesland versetzt werden wollen, deutlich beschleunigen. Denn mindestens zehn Prozent der Zahl der über „Wien auf Zeit“ aufgenommenen Bediensteten werden von den bestehenden Wartelisten in ihr Heimatbundesland zurückversetzt. Bei beispielsweise 200 Aufnahmen für „Wien auf Zeit“ in einem Jahr bedeutet das mindestens 20 zusätzliche Versetzungen von Wien in andere Bundesländer.

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Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres
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