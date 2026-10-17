ÖH-UWK-Veichtlbauer: „Holzleitner lässt Universitäten und Studierende im Stich“

Krems (OTS) -

„Eine Wissenschaftsministerin muss für die Universitäten kämpfen. Eva-Maria Holzleitner trägt stattdessen einen Sparkurs mit, der Lehre, Forschung und Studienbedingungen gefährdet. Damit lässt sie genau jene Menschen im Stich, deren Interessen sie in der Bundesregierung vertreten sollte“ , kritisiert Maximilian Veichtlbauer, Vorsitzender der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität für Weiterbildung Krems. „Dieses Verhandlungsergebnis ist ein politisches Versagen der Wissenschaftsministerin. Beschwichtigungen bezahlen keine Lehrveranstaltung und sichern keinen einzigen Arbeitsplatz.“

Für die Jahre 2028 bis 2030 sieht die heute präsentierte Einigung 16 Milliarden Euro für die Universitäten vor. Die Universitätenkonferenz beziffert den notwendigen Finanzierungsbedarf zur Abdeckung der Kostensteigerungen hingegen mit 18 Milliarden Euro. „Die Universitäten haben ihren Bedarf klar dargelegt. Holzleitner kennt die Warnungen und trägt dieses Ergebnis trotzdem mit. Sie muss den Studierenden jetzt erklären, wie sie mit weniger Lehrangebot, schlechterer Betreuung und längeren Wartezeiten auf notwendige Kurse ihr Studium abschließen sollen. Wer als Wissenschaftsministerin einen solchen Sparkurs akzeptiert, wird dem eigenen Auftrag nicht gerecht“ , so Veichtlbauer.

Gerade berufstätige Studierende, die Beruf, Weiterbildung und Familie miteinander vereinbaren, brauchen verlässliche Studienbedingungen. „Berufstätige Studierende arbeiten, übernehmen Verantwortung und investieren selbst viel Geld und Zeit in ihre Ausbildung. Dafür brauchen sie Unterstützung und Planungssicherheit. Wenn fehlende Lehrangebote das Studium verlängern, zahlen sie am Ende doppelt drauf. Frau Ministerin, lebenslanges Lernen in Sonntagsreden zu loben und gleichzeitig die finanziellen Grundlagen dafür zu schwächen, ist unglaubwürdig. Zusätzliche Gebühren für Studierende dürfen jedenfalls nicht zum Reparaturversuch für Ihr politisches Versagen werden.“