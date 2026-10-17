JUNOS-Bundeskongress in Wien: Susanna Riedlsperger zur neuen Bundesvorsitzenden gewählt

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Aufstieg, der bleibt“ fand in Wien der Bundeskongress der JUNOS – Junge liberale NEOS statt. Im Mittelpunkt standen neben den politischen Zukunftsperspektiven junger Menschen auch die Neuwahl des Bundesvorstands und der Wechsel an der Spitze der liberalen Jugendorganisation.

Zur neuen Bundesvorsitzenden wurde Susanna Riedlsperger gewählt. Die Tirolerin ist zugleich Abgeordnete zum Tiroler Landtag und übernimmt die Funktion von Sophie Wotschke, die nach vier Jahren aus dem JUNOS-Bundesvorstand ausscheidet. In den vergangenen Jahren machte sich Wotschke vor allem für nachhaltige Pensionen und ein neues Aufstiegsversprechen stark.

Neben Riedlsperger wurden Sarah Sinkovits und Kathrin Kaindl als stellvertretende Bundesvorsitzende gewählt. Arman Shariat übernimmt als Generalsekretär. Weitere Mitglieder des neuen Bundesvorstands sind Stephen Slager, Elena Hofer, Lorenz Unger, Marcus Lieder und Johannes Putthapong.

„Junge Menschen wollen sich etwas aufbauen können. Sie wollen vorankommen, Verantwortung übernehmen und wissen, dass sich ihre Leistung auszahlt. Dafür braucht es mehr Freiheit, einen schlanken, effizienten Staat und eine Politik, die nicht ständig neue Schulden auf Kosten der nächsten Generation macht. Genau dafür werden wir JUNOS auch in Zukunft laut sein“, so die neu gewählte Bundesvorsitzende Susanna Riedlsperger.

Dank an den scheidenden Bundesvorstand

Ein besonderer Dank gilt Sophie Wotschke, Julian Fritsch, Fabienne Lackner, Jakob Dirnböck, Prisca Preiss und Fabian Haslwanter für ihren Einsatz und ihr Engagement im JUNOS-Bundesvorstand. Sie haben in den vergangenen Jahren Verantwortung innerhalb der Organisation übernommen und sich für liberale Anliegen junger Menschen eingesetzt.