Bürgermeister Ludwig: „UNESCO-Anerkennung würdigt den Wiener Wurstelprater im 260. Jubiläumsjahr“

Wien (OTS) -

Die Aufnahme des Wiener Wurstelpraters in das immaterielle Kulturerbe der UNESCO ist anlässlich seines 260-jährigen Bestehens eine besondere Auszeichnung. Sie unterstreicht seine Bedeutung als traditionsreiche Wiener Institution und lebendiger Teil der Wiener Identität.

„Der Wiener Wurstelprater ist ein unverwechselbares Wahrzeichen unserer Stadt. Die UNESCO-Anerkennung freut mich besonders, weil sie seine kulturelle Bedeutung sichtbar macht und im 260. Jubiläumsjahr ein starkes Zeichen für seinen Stellenwert in Wien setzt“, betont Bürgermeister Michael Ludwig.

Seit 260 Jahren verbindet der Prater Tradition, Lebensfreude und Wiener Lebensgefühl. Als Ort der Begegnung prägt er das Stadtbild und begeistert Generationen von Wienerinnen und Wienern ebenso wie Gäste aus aller Welt.

Ludwig dankt dem Praterverband für die Einreichung bei der UNESCO sowie allen, die den Wurstelprater über Generationen hinweg mit großem Engagement lebendig halten.

„Zum 260. Jubiläum gratuliere ich dem Wiener Prater herzlich. Die UNESCO-Anerkennung würdigt seine Geschichte, seine Bedeutung für Wien und die Menschen, die diese einzigartige Institution täglich mit Leben erfüllen“, so Ludwig abschließend.