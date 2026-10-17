Internationaler Tag des Immateriellen Kulturerbes: Sechs neue Eintragungen im Nationalen Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes

Wien (OTS) -

Vom Jodeln bis hin zum Lechtaler Heil- und Nutzpflanzenwissen: Zum Internationalen Tag des Immateriellen Kulturerbes werden am 17. Oktober 2026 sechs neue Praktiken in das Nationale Verzeichnis aufgenommen – damit umfasst es 188 Elemente.

Das Nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes macht die kulturelle Vielfalt Österreichs sichtbar. Es umfasst Ausdrucksformen aus den fünf von der UNESCO definierten Bereichen: von künstlerischen und mündlich überlieferten Traditionen über Handwerk und Feste bis hin zu Wissen und Praktiken im Umgang mit der Natur. Das Verzeichnis gibt Einblick, was in Österreich an kulturellem Erbe gelebt und von Gemeinschaften weitergegeben wird.

Kulturminister Babler begrüßt die Aufnahme von weiteren lebendigen Traditionen: „Mit diesen sechs unterschiedlichen Praktiken aus ganz Österreich wird die Sammlung des immateriellen Kulturerbes erneut bereichert. Die Traditionen werden seit Generationen gepflegt und spiegeln die Geschichte sowie den sozialen Zusammenhalt der Menschen in unseren Regionen wider.“

Folgende sechs Einträge ergänzen nun das Verzeichnis:

Jodeln (österreichweit): Jodeln ist als im alpinen Raum als vokale Praxis mit vielfältigen regionalen Ausdrucksformen bekannt. Merkmale umfassen die Dreiklangszerlegungen, Mehrstimmigkeit oder rasche Wechsel zwischen Brust- und Falsettstimme.

Rituale und Praktiken des Feuer- und Scheibenschützenwesens im Salzkammergut (Oberösterreich, Salzburg, Steiermark): Aus dem ursp. zur Wehrhaftigkeit der Salz- und Holzarbeiter*innen geförderten Schützenwesen entwickelte sich eine eigenständige Praxis des sportlichen Wettkampfs. Sie umfasst die historische Schießweise mit Feuerstutzen, regionale Trachten und musikalische Begleitung.

Wissen und kulturelle Praktiken rund um das Tux-Zillertaler Rind (Tirol): Die kulturelle Bedeutung des Tuxer-Rindes gründet neben der Erhaltung dieser seltenen Rinderrasse insbesondere auf der symbolischen Bedeutung der Tiere als „Glückskühe“ und damit verbundenen Praktiken wie der Kürung der „Moarin“ und der Symbolik der Feder.

Wiener Wurstelpraterkultur (Wien): Die Praterkultur wird von den Menschen geprägt, die den Prater über Generationen lebendig halten. Eine zentrale Rolle spielen die Schausteller*innen mit ihren Fahrgeschäften und dem weitergegebenen Wissen. Das Zusammenspiel von Betreiber*innen und Besucher*innen schafft die besondere Praterstimmung.

Lechtaler Heil- und Nutzpflanzenwissen (Tirol): Die artenreichen „Lechtaler Grasberge“ bilden die Grundlage für ein über Jahrhunderte tradiertes Wissen. Weitergegeben werden Kenntnisse über die Anwendung von Pflanzen ebenso wie regionale Pflanzennamen und mundartliche Merksprüche.

Herstellung und Wissen rund um die Walsertaler Trachten (Vorarlberg): Die Herstellung und Verwendung der Walsertaler Trachten ist durch charakteristische Formen, dialektale Ausdrücke und überlieferte handwerkliche Techniken geprägt, wozu ein spezifisches Wissen über Materialien und Verarbeitung notwendig ist.

Hintergrund

Das Nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes wurde 2010 im Rahmen des von Österreich 2009 ratifizierten UNESCO-Übereinkommens zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes von 2003 etabliert. Die Österreichische UNESCO-Kommission ist, im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, mit der Führung des Verzeichnisses betraut. Über die Aufnahme neuer Elemente entscheidet ein eigens dafür eingerichteter Fachbeirat.

Zur Unterscheidung der Begriffe Immaterielles Kulturerbe und Welterbe der UNESCO siehe: https://www.unesco.at/kultur/immaterielles-kulturerbe/warum-ist-immaterielles-kulturerbe-nicht-gleich-weltkulturerbe