Lotto: Solo-Sechser mit 1,2 Millionen Euro geht nach Niederösterreich

Wien (OTS) -

Der zwölfte von zwölf abgegebenen Tipps bedeutete gestern Abend für einen oder eine Niederösterreicher:in den Eintritt in den Klub der Lotto-Millionäre. Der Solo-Sechser mit den Zahlen 3, 9, 10, 16, 21 und 44 ist exakt 1,2 Millionen Euro schwer. Damit geht es diesen Sonntag nochmals um einen Starttopf von 1,2 Millionen Euro für den oder die Sechser.

Zusätzlich wurde wieder unter allen mitspielenden Tipps ein Extra-Gewinn in der Höhe von 30.000 Euro verlost, der in Oberösterreich gewonnen wurde.

Es gab insgesamt vier Fünfer mit Zusatzzahl, je ein Gewinn mit knapp 37.000 Euro geht hier nach Tirol, Kärnten, Niederösterreich und an einen bzw. eine Spielteilnehmer:in von win2day.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei keiner der beiden Ziehungen einen Sechser. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang jeweils auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Bei beiden Ziehungen gab es jeweils 22 Fünfer, die nun alle etwas mehr als 5.000 Euro erhalten. Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Sonntag warten je 80.000 Euro.

Joker

Am Freitag hatte niemand die richtige Joker-Kombination auf einem Tippschein stehen. Damit geht es hier bei der Ziehung am Sonntag um einen Jackpot mit 300.000 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.