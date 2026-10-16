ÖHV: Saisonniers-Kontingente dürfen nicht zum Faustpfand werden

Wien (OTS) -

Die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) fordert eine rasche Einigung über die Saisonniers-Kontingente für den Winter 2026/27 und die unverzügliche Kundmachung der Verordnung. „Die Betriebe brauchen jetzt Klarheit, nicht im Dezember. Arbeitsverträge, Unterkünfte und Dienstpläne werden bereits vorbereitet“, betont ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer.

Saisonkräfte warten auf Zusagen

Nach Informationen der ÖHV verzögern SPÖ und Gewerkschaft eine Einigung durch die Verknüpfung mit fachfremden Forderungen. „Die Beschäftigung von Saisonkräften darf nicht zum Faustpfand für andere politische Anliegen werden“, kritisiert Gratzer. Die Unsicherheit trifft auch Mitarbeiter:innen, die in ihre bisherigen Betriebe zurückkehren wollen. Sie müssen wissen, wann sie ihre Arbeit aufnehmen, und ihre Anreise organisieren. Die Hotels wiederum müssen rechtzeitig sicherstellen können, dass ihre Teams zum Saisonstart vollständig sind.

Kontingente mehrjährig festlegen

Bereits 2025 hatte die Bundesregierung angekündigt, die Verordnung im September zu erlassen. Kundgemacht wurde sie schließlich am 17. Oktober. Die ÖHV verlangt deshalb, die Kontingente künftig mehrjährig festzulegen und regelmäßig an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. „Hotels arbeiten oft über mehrere Saisonen mit denselben Mitarbeiter:innen zusammen. Eine verlässliche Regelung würde beiden Seiten ermöglichen, frühzeitig verbindliche Vereinbarungen zu treffen“, erklärt Gratzer. Auch das Westbalkan-Kontingent muss langfristig abgesichert werden. Bei der für März 2027 vorgesehenen Evaluierung sollen der Bedarf an Saisonkräften und die Erfahrungen bei der Besetzung der Plätze im Mittelpunkt stehen. Die ÖHV fordert, die weitere Ausgestaltung so rechtzeitig festzulegen, dass Hotels und Mitarbeiter:innen die folgenden Saisonen verlässlich planen können.

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