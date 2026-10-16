„Audience first“ in Multiplattform-Offensive: ProSiebenSat.1 PULS 4 stellt Informationsredaktion für die Zukunft neu auf

Wien (OTS) -

Die Informationsredaktion von PULS 4 und ATV stellt die Weichen für die Zukunft. Im Rahmen der Vision 2030 startete im ersten Quartal 2026 im Auftrag der österreichischen Geschäftsführung ein umfassender Prozess, der sich der Entwicklung der journalistischen Organisation des Unternehmens gewidmet hat. Das Ziel ist klar: Die Basis bleibt die 2025 vorgestellte umfassende Public Value Strategie, nun folgt die Konsequenz einer journalistischen Organisation, die den Anforderungen einer modernen, plattformübergreifenden Mediennutzung entspricht. Die Umsetzung der Strategie startet unmittelbar. Dabei werden Inhalte künftig noch stärker als bisher von Beginn an plattformübergreifend für unterschiedliche Anwendungen entwickelt. Parallel dazu erhalten alle tragenden Führungspositionen im redaktionellen Bereich neue Profile und werden intern und extern neu ausgeschrieben.

Mit der „Audience-First-Strategie“ steht das Publikum im Mittelpunkt eines Konzepts, das hochwertige journalistische Inhalte und eine Multiplattform-Strategie noch stärker miteinander verbindet.

JOYN im digitalen Zentrum des Medienökosystems

Die reichweitenstarken TV-Sender ATV, PULS 4, PULS 24 und ATV2 bleiben gleichzeitig die wesentliche Säule der journalistischen Angebote. JOYN nimmt als digitales Zuhause der Inhalte eine zentrale Rolle im Medienökosystem des Unternehmens ein. Drittplattformen wie Social Media sind dabei Teil der journalistischen Distribution und schaffen zusätzliche Zugänge zu neuen Zielgruppen. Ausgewählte Inhalte werden gezielt für die jeweilige Plattform entwickelt und aufbereitet. Nutzer:innen sollen auf JOYN von weiterführenden journalistischen Angeboten profitieren und zugleich auf die Informationsangebote der TV-Sender und weitere Kanäle der Gruppe aufmerksam gemacht werden.

„Journalismus findet heute nicht mehr auf einer einzigen Plattform statt. Unser Publikum informiert sich vorwiegend linear, aber eben auch on demand, digital über Streaming und Social Media. Deshalb entwickeln wir unsere Redaktionen konsequent weiter und schaffen die Voraussetzungen für echten Multiplattform-Journalismus aus einer Hand“, sagt Thomas Gruber, Co-CEO von ProSiebenSat.1 PULS 4. „Unsere ‚Audience-First‘-Strategie ist ein in Österreich entwickeltes Zukunftsprogramm mit klarem journalistischem Qualitätsanspruch. Wir investieren in unsere Mitarbeiter:innen, in neue Kompetenzen und moderne Strukturen, damit wir auch in den kommenden Jahren die stärkste private journalistische Kraft des Landes bleiben.“

Struktur folgt Strategie: Redaktionelle Führungsrollen erhalten neue Profile

Infodirektorin Corinna Milborn wird weiterhin für die Blattlinie und inhaltliche Haltung im Info-Bereich von ProSiebenSat.1 PULS 4 verantwortlich zeichnen.

Im Zuge der Weiterentwicklung werden die tragenden Führungspositionen im redaktionellen Bereich mit neuen Aufgaben und Kompetenzprofilen versehen und ausgeschrieben. Die Neuausschreibung ist keine Bewertung der bisherigen Leistungen. Sie ist die organisatorische Konsequenz einer neuen Multiplattform-Strategie und der damit verbundenen veränderten Anforderungen an Führung. Ebenso stehen die neuen Positionen Bewerber:innen außerhalb des Hauses offen. Die Besetzung läuft in einem offenen Verfahren mit gleichen Bedingungen für Alle. Dazu zählen klare Kriterien und eine anonymisierte Erstauswertung. Die Neuausrichtung im Redaktionsbereich ist Teil der Strategie, neu definierte Stellen im ganzen Unternehmen, intern und extern, auszuschreiben.

Ab Montag, 19. Oktober, werden die Stellenausschreibungen auf der Webseite veröffentlicht: jobs.prosiebensat1puls4.com.

„Der Medienwandel verändert nicht nur unser Geschäft, sondern auch die Anforderungen an Führung. Und genau deshalb wollen wir Führung neu denken. Wir schreiben die Führungspositionen im Redaktionsbereich bewusst intern und extern aus. Damit geben wir Talenten aus den eigenen Reihen die Möglichkeit, sich zu zeigen, und öffnen gleichzeitig die Tür für neue Perspektiven und Impulse von außen. Dabei setzen wir auf einen transparenten, teilweise anonymisierten Auswahlprozess mit klar definierten Kriterien. Denn am Ende geht es nicht darum, woher jemand kommt, sondern wer die besten Ideen, Kompetenzen und die richtige Haltung mitbringt, um die Zukunft unseres journalistischen Bereichs mitzugestalten“, so Birgit Moser-Kadlac, HR-Chefin bei ProSiebenSat.1 PULS 4.

Mit der neuen Organisationsstruktur schafft ProSiebenSat.1 PULS 4 die Grundlage für die nächste Entwicklungsstufe seiner Informationsangebote: journalistisch unabhängig, technologisch zukunftsfit und konsequent an den Bedürfnissen des Publikums orientiert. Ziel ist es, verlässliche österreichische Information dort anzubieten, wo Menschen sie nutzen möchten – im Fernsehen, auf JOYN, über Social Media, in Vodcasts oder auf zukünftigen digitalen Plattformen.