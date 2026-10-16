  • 16.10.2026, 13:56:02
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Trippy Pictures lädt zum Networking Event »take a trip into: A.I. × creativity«

Masterclass, Paneldiskussion und Get-together am 21. Oktober 2026 im The Hoxton Vienna

Wien (OTS) - 

Nach Events in Berlin und San Francisco lädt das Wiener A.I.-Produktionsstudio Trippy Pictures am 21. Oktober 2026 gemeinsam mit mirelo.ai zu einem Themenabend mit Storytelling Masterclass, Paneldiskussion und anschließendem Networking: Im Fokus von »take a trip into: A.I. × creativity« steht die Frage, wohin sich A.I., Film, Werbung und Kreativschaffen derzeit entwickeln. Die Veranstaltung findet im The Hoxton Vienna statt und richtet sich an Filmschaffende, Kreative, Agenturen, Marken und A.I.-Builder:innen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

Den Auftakt von »take a trip into: A.I. × creativity« bildet eine Trippy Pictures-Masterclass zum Thema A.I. Storytelling. Sie gibt einen Blick hinter die Kulissen A.I.-nativer Produktion und zeigt, wie aus kreativen Ideen mithilfe aktueller generativer Tools Filme entstehen. Im Anschluss diskutieren führende Stimmen der Kreativ- und Werbebranche im Panel »The Future of A.I. in Advertising and Creativity« über den Einsatz von A.I.-Kampagnen, die Veränderung kreativer Workflows und die Frage, was in Zukunft auf Agenturen, Marken, Filmschaffende und Regisseur:innen zukommt. Teil des international besetzten Panels sind Alistair Thompson (Executive Creative, DMB), ​Tessa Sima (Creative Director, Schatz&Stöber) und Georg Rernböck (Head of A.I., Wien Nord Serviceplan).

Stammtisch im Rahmen von »Everyday A.I.«

Am 28. Oktober 2026 hostet Trippy Pictures darüber hinaus einen Stammtisch im Rahmen der Reihe »Everyday A.I.« der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien. Das Format bietet Fachgruppenmitgliedern und Interessierten die Möglichkeit zum Austauschen und lockeren Netzwerken. Für November ist außerdem ein gemeinsames Event mit der Harvard University und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) sowie ein internationales Filmscreening in New York geplant.

Trippy Pictures wurde 2026 von Kaiserschnitt Film und Andries Ohneisser (ohneis652) gegründet und bettet generative Künstliche Intelligenz in ein Kreativteam aus Regisseur:innen, Bildgestalter:innen, Texter:innen, Creative Technologists und Creative Producers ein. Allgemeine Pressebilder finden sich unter what1f.com/newsroom.

»take a trip into: A.I. × creativity«

Anmeldung und Programm unter luma.com/te8ubgmz

Datum: 21.10.2026, 18:00 Uhr - 21.10.2026, 22:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: The Hoxton Vienna
Rudolf-Sallinger-Platz 1
1030 Wien
Österreich

»Everyday A.I.« – Stammtisch hosted by Trippy Pictures

Anmeldung unter [email protected]

Datum: 28.10.2026, 18:00 Uhr - 28.10.2026, 20:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Trippy Pictures (Kaiserschnitt Film)
Siebenbrunnengasse 84
1050 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

What 1f. Communications
Matthias K. Heschl
Telefon: +43 699 144 22 578
E-Mail: [email protected]

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[Mittwoch, 21.10.2026, 18:00]
[Mittwoch, 28.10.2026, 18:00]

Kaiserschnitt Film

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