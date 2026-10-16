AVISO – PK zum Startschuss für den Wiener Integrationsmaßstab

Wien (OTS) -

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling stellt gemeinsam mit Gemeinderätin Astrid Pany und Integrationsexperte Kenan Güngör den Fahrplan zum Wiener Integrationsmaßstab vor. Im Mittelpunkt stehen gemeinsame Werte, die Erarbeitung klarer Ziele und deren Umsetzung.

Zeit: Montag, 19. Oktober 2026, 9:30 Uhr

Ort: Wappensaal, Wiener Rathaus

Teilnehmer*innen:

Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin

Astrid Pany, SPÖ-Gemeinderätin

Kenan Güngör, Integrationsexperte

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Anmeldung erforderlich unter [email protected]