- 16.10.2026, 13:52:02
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AVISO – PK zum Startschuss für den Wiener Integrationsmaßstab
Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling stellt gemeinsam mit Gemeinderätin Astrid Pany und Integrationsexperte Kenan Güngör den Fahrplan zum Wiener Integrationsmaßstab vor. Im Mittelpunkt stehen gemeinsame Werte, die Erarbeitung klarer Ziele und deren Umsetzung.
Zeit: Montag, 19. Oktober 2026, 9:30 Uhr
Ort: Wappensaal, Wiener Rathaus
Teilnehmer*innen:
Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin
Astrid Pany, SPÖ-Gemeinderätin
Kenan Güngör, Integrationsexperte
Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Anmeldung erforderlich unter [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: [email protected]
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