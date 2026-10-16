ARTE und TVP unterzeichnen Assoziierungsabkommen

Straßburg (OTS) -

Anlässlich ihres Treffens in Warschau am Freitag, den 16. Oktober 2026 haben ARTE-Präsidentin Heike Hempel und Thomas Sygut, Generaldirektor des polnischen öffentlich-rechtlichen Senders TVP (Telewizja Polska), ein Assoziierungsabkommen unterzeichnet. Mit der TVP wächst das europäische Partnernetzwerk von ARTE auf 15 Mitglieder an.

Die feierliche Unterzeichnung erfolgte im Rahmen eines Gipfeltreffens zur Filmindustrie und Koproduktionspolitik im Palast auf der Insel im Königlichen Lazienki-Park. Geladen hatte zu dem polnisch-französischen Branchentreff die polnische Ministerin für Kultur und nationales Erbe, Marta Cienkowska, gemeinsam mit dem Institut français in Warschau und der Polnischen Filmakademie (PAF). Zu den Teilnehmenden zählten zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der europäischen Filmbranche und institutionelle Akteure.

ARTE-Präsidentin Heike Hempel betonte vor Ort in ihrem Statement die große Bedeutung des Assoziierungsabkommens mit der TVP:

"ARTE freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit TVP, die zahlreiche Möglichkeiten für gemeinsame Projekte und hochwertige Koproduktionen eröffnet. Wir setzen damit ein starkes Zeichen für die Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck. Mit TVP wächst unser europäisches Netzwerk auf 15 Partner - ein weiterer Schritt in Richtung unserer Ambition, ein Angebot für alle Europäerinnen und Europäer zu schaffen, das der Kreativität und den vielfältigen Geschichten und Perspektiven unseres Kontinents Raum und Sichtbarkeit gibt."

Tomasz Sygut, Generaldirektor des polnischen öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders Telewizja Polska (TVP), erklärte:

"Die heutige Unterzeichnung ist für uns weit mehr als eine reine Formalität. Sie ist ein weiterer Schritt auf dem langen Weg, die Stellung und Glaubwürdigkeit von TVP wiederherzustellen. Starke öffentlich-rechtliche Medien waren noch nie so wichtig wie heute. Nicht weit von uns entfernt herrscht Krieg. Tag für Tag sind wir mit einer gewaltigen Welle von Desinformation konfrontiert. Wir sind ein zentraler Bestandteil der Widerstandsfähigkeit unseres Staates.

Mit ARTE verbindet uns eine lange gemeinsame Geschichte. Ich freue mich, dass wir unsere Zusammenarbeit wieder aufnehmen und in die europäische Familie der öffentlich-rechtlichen Medien zurückkehren. Ich bin zuversichtlich, dass zahlreiche gemeinsame, wertvolle Projekte vor uns liegen.

Ich bin fest davon überzeugt, dass Kultur Menschen über Grenzen hinweg zusammenbringen kann. Ich glaube daran, dass wir gemeinsam mehr erreichen können."

Im Rahmen des Assoziierungsabkommens wird ARTE verstärkt Koproduktionen mit der TVP anstoßen. Der Vertrag tritt zum 1. Januar 2027 in Kraft und kann nach zwei Jahren verlängert werden. Die Assoziierungsverträge legen außerdem fest, dass die Partnersender mit beratender Stimme in den wichtigsten Gremien von ARTE vertreten sind, insbesondere in der Mitgliederversammlung von ARTE GEIE.

Zum Partnernetzwerk von ARTE zählen: TVP (Polen), NPO (Niederlande), Suspilne Ukraine (Ukraine), SVT (Schweden), LSM (Lettland), RTVE (Spanien), LRT (Litauen), Film Fund Luxemburg, RTÉ (Irland), RAI Com (Italien), CT (Tschechien), ORF (Österreich), YLE (Finnland), SRG SSR (Schweiz), RTBF (Belgien).