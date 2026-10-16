AVISO! PK der FPÖ Niederösterreich: Pensionisten schützen – Leistung verdient Respekt, gerechte Pensionen sichern!

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie und Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Pensionisten schützen – Leistung verdient Respekt, gerechte Pensionen sichern!“ mit der FPÖ Niederösterreich Seniorensprecherin LAbg. Edith Mühlberghuber und dem Initiator des Pensionisten-Volksbegehrens, DDr. Fritz Kinzlbauer, einzuladen.

Titel: Pensionisten schützen – Leistung verdient Respekt, gerechte Pensionen sichern!

Redner: FPÖ Niederösterreich Seniorensprecherin LAbg. Edith Mühlberghuber und Pensionisten-Volksbegehren-Initiator DDr. Fritz Kinzlbauer

Zeit: Dienstag, 20. Oktober 2026, 10 Uhr MESZ

Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal

Bitte um Anmeldung bis 19. Oktober 2026 unter [email protected] .

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.