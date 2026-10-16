- 16.10.2026, 13:48:02
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AVISO! PK der FPÖ Niederösterreich: Pensionisten schützen – Leistung verdient Respekt, gerechte Pensionen sichern!
Pressekonferenz am 20. Oktober 2026 mit LAbg. Editz Mühlberghuber und DDr. Fritz Kinzlbauer
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie und Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Pensionisten schützen – Leistung verdient Respekt, gerechte Pensionen sichern!“ mit der FPÖ Niederösterreich Seniorensprecherin LAbg. Edith Mühlberghuber und dem Initiator des Pensionisten-Volksbegehrens, DDr. Fritz Kinzlbauer, einzuladen.
Titel: Pensionisten schützen – Leistung verdient Respekt, gerechte Pensionen sichern!
Redner: FPÖ Niederösterreich Seniorensprecherin LAbg. Edith Mühlberghuber und Pensionisten-Volksbegehren-Initiator DDr. Fritz Kinzlbauer
Zeit: Dienstag, 20. Oktober 2026, 10 Uhr MESZ
Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal
Bitte um Anmeldung bis 19. Oktober 2026 unter [email protected].
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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