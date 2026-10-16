BENEVIT – Die Vorarlberger Pflegegesellschaft setzt auf Gleichstellung und faire Arbeitsbedingungen

Wien (OTS) -

Die Anforderungen an Beschäftigte und Unternehmen in der Pflege sind hoch. Umso wichtiger sind Arbeitsbedingungen, die unterschiedliche Lebensphasen berücksichtigen und Mitarbeiter*innen langfristig im Unternehmen halten. BENEVIT – Die Vorarlberger Pflegegesellschaft hat sich im Rahmen der Unternehmensberatung von FairPlusService intensiv mit den Fragen um adäquate Arbeitsbedingungen und Mitarbeiter*innen-Bindung auseinandergesetzt.

Ziel der Zusammenarbeit war es, konkrete und praxistaugliche Maßnahmen für mehr Gleichstellung im Unternehmen zu entwickeln. Dabei wurden sowohl die Unternehmens- und Teamebene als auch die individuelle Entwicklung der Mitarbeiterinnen berücksichtigt und in das Projekt eingebunden.

Vereinbarkeit und Gleichstellung in der Pflege

Die Geschäftsführung von BENEVIT – Die Vorarlberger Pflegegesellschaft, Carmen Helbok-Föger und Thomas Scharwitzl, zieht ein positives Resümee: „Gerade in der Pflegebranche spielt z.B. das Thema Teilzeit und Vereinbarkeitsmanagement eine große Rolle. Es freut uns, dass wir mit FairPlusService hierzu kompetente Beratung erhalten haben.“

Bei BENEVIT – Die Vorarlberger Pflegegesellschaft steht das Wohlbefinden der Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen im Mittelpunkt. Dieser Anspruch prägt den Alltag im gesamten Verbund. Dazu gehört auch, gute Arbeitsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter*innen zu schaffen.

Von Talentförderung über Vereinbarkeit bis Diversity als Chance

In den Modulen der FairPlusService-Unternehmensberatung ging es unter anderem darum, die Förderung weiblicher Talente und das damit verbundene Vereinbarkeitsmanagement stärker in den Blick zu nehmen. Begleitend dazu wurde mit dem Diversity Picknick ein gemeinsames Verständnis von Diversität entwickelt, um somit ein mehrdimensionales Bild der potenziellen und bestehenden Mitarbeiter*innen zu erhalten.

Als eines der konkreten Ergebnisse wurde ein Leitfaden für effektive und faire Mitarbeiter*innen-Gespräche erarbeitet. Gleichzeitig wurde das Commitment gestärkt, Talente im Unternehmen gezielt wahrzunehmen und zu fördern. Abschließend wurde, wie bei jeder Unternehmensberatung von FairPlusService, eine Gleichstellungs- und Weiterbildungsstrategie entwickelt, die die Basis für konkrete Maßnahmen der nächsten Monate schafft.

In den Coachings für Mitarbeiterinnen standen sowohl in Einzel- als auch in Team-Einheiten das Erkennen der eigenen Kompetenzen, die Stärkungen der Zusammenarbeit im Team sowie die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiterinnen im Mittelpunkt.

Ziel von FairPlusService ist es, Veränderungen auf mehreren Ebenen zu bewirken sowohl auf Unternehmensebene wie auch bei Mitarbeiterinnen und in Teams.

Die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen BENEVIT – Die Vorarlberger Pflegegesellschaft und dem Projekt FairPlusService zeigt, wie Gleichstellung in der betrieblichen Praxis aufgegriffen und erfolgreich umgesetzt werden kann: nicht als Einzelmaßnahme, sondern als Teil einer nachhaltigen Personal- und Organisationsentwicklung.



FairPlusService

FairPlusService wird von der ÖSB Consulting in Kooperation mit ABZ*AUSTRIA, update Training und ÖSB Social Innovation vom November 2023 bis November 2028 umgesetzt und ist aus Mitteln der Europäischen Union (EU) und des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) finanziert. Das Projekt ist ein österreichweit angebotenes Programm (mit Ausnahme des Burgenlands) mit Fokus auf (Weiter-)Bildung und beruflicher Entwicklung, das auf lokale Berater*innen-Teams setzt. Die Schwerpunkte bei FairPlusService liegen auf Servicebranchen wie Gesundheit und Soziales, Erziehung und Unterricht sowie Gastronomie, Einzelhandel, Reinigung, Lebensmittel- und Textilproduktion und persönliche Dienstleistungen.

WeTransfer-Foto-Download-Link (gültig 3 Tage) - Foto: Carmen Helbok-Föger und Thomas Scharwitzl, Geschäftsführung | Fotocredit: BENEVIT – Die Vorarlberger Pflegegesellschaft

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