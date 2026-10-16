  • 16.10.2026, 13:39:32
  • /
  • OTS0127

Apartmentvermieter zu Ludwig: „Schmutz-Konkurrenz“ mit Bewilligung seiner eigenen Baupolizei

VDAV: Bürgermeister macht die Kurzzeitvermietung zum Sündenbock und beruft sich auf eine Wirtschaftskammer, die das Gesetz nie begutachten konnte

Wien (OTS) - 

Bürgermeister Michael Ludwig hat heute bei der Pressekonferenz der SPÖ Wien Umwidmungen in Beherbergungsstätten als Umgehung durch „besonders Schlaue“ bezeichnet. Der Verband der Apartmentvermieter (VDAV) weist das zurück: Eine Umwidmung braucht eine Baubewilligung der Stadt und ist schon heute streng und teuer.

„Der Bürgermeister nennt umgewidmete Apartments ‚Schmutz-Konkurrenz zu Hotels und Pensionen‘. Dabei sind sie baurechtlich genau das, was Hotels und Pensionen auch sind: Beherbergungsstätten, mit denselben Auflagen und bewilligt von seiner eigenen Baupolizei. Wer umwidmet, umgeht keine Regeln, sondern unterwirft sich den strengsten und bezahlt dafür“, so Felix Gradinaru, im Vorstand des VDAV zuständig für politische Arbeit und Regulatorik.

Die Wirtschaftskammer, auf die sich Ludwig beruft, konnte das Gesetz nicht begutachten: Es kommt als Initiativantrag und soll am Dienstag, 20. Oktober, beschlossen werden.

„Die SPÖ macht die Kurzzeitvermietung zum Sündenbock der Wiener Wohnungsnot. Doch bei knapp einer Million Wohnungen fallen rund 3.800 ganze Einheiten, die laut Inside Airbnb häufig kurzfristig gebucht werden, nicht ins Gewicht“, so Marcel Wegscheider, Sprecher des VDAV.

Der VDAV fordert den Landtag auf, die Verschärfungen der Bauordnung nicht zu beschließen und das Gesetz in Begutachtung zu schicken.

Zur vollständigen Aussendung

Rückfragen & Kontakt

Verband der Apartmentvermieter (VDAV)
Marcel Wegscheider
Mitglied im Vorstand zuständig für Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0676 4039089
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

VDAV - Verband der Apartmentvermieter

Rückfragen & Kontakt

Verband der Apartmentvermieter (VDAV)
Marcel Wegscheider
Mitglied im Vorstand zuständig für Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0676 4039089
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright