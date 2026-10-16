Apartmentvermieter zu Ludwig: „Schmutz-Konkurrenz“ mit Bewilligung seiner eigenen Baupolizei

Wien (OTS) -

Bürgermeister Michael Ludwig hat heute bei der Pressekonferenz der SPÖ Wien Umwidmungen in Beherbergungsstätten als Umgehung durch „besonders Schlaue“ bezeichnet. Der Verband der Apartmentvermieter (VDAV) weist das zurück: Eine Umwidmung braucht eine Baubewilligung der Stadt und ist schon heute streng und teuer.

„Der Bürgermeister nennt umgewidmete Apartments ‚Schmutz-Konkurrenz zu Hotels und Pensionen‘. Dabei sind sie baurechtlich genau das, was Hotels und Pensionen auch sind: Beherbergungsstätten, mit denselben Auflagen und bewilligt von seiner eigenen Baupolizei. Wer umwidmet, umgeht keine Regeln, sondern unterwirft sich den strengsten und bezahlt dafür“, so Felix Gradinaru, im Vorstand des VDAV zuständig für politische Arbeit und Regulatorik.

Die Wirtschaftskammer, auf die sich Ludwig beruft, konnte das Gesetz nicht begutachten: Es kommt als Initiativantrag und soll am Dienstag, 20. Oktober, beschlossen werden.

„Die SPÖ macht die Kurzzeitvermietung zum Sündenbock der Wiener Wohnungsnot. Doch bei knapp einer Million Wohnungen fallen rund 3.800 ganze Einheiten, die laut Inside Airbnb häufig kurzfristig gebucht werden, nicht ins Gewicht“, so Marcel Wegscheider, Sprecher des VDAV.

Der VDAV fordert den Landtag auf, die Verschärfungen der Bauordnung nicht zu beschließen und das Gesetz in Begutachtung zu schicken.