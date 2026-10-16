ÖVP–Figl/Raidl: Trauer um ehemalige Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Margit Korn

Wien (OTS) -

Die Volkspartei trauert um die verstorbene Margit Korn (vorm. Schachinger). Als engagierte Bewohnerin prägte sie die Innere Stadt über viele Jahre hinweg entscheidend mit. Von 30. Mai 1983 bis zum 31. August 1996 war sie als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin tätig, davor war sie zehn Jahre lang Bezirksrätin. Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei und Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl, würdigt die Verdienste der Verstorbenen: „Mit Margit Korn verliert die Innere Stadt eine starke und unverwechselbare Persönlichkeit. Über Jahrzehnte setzte sie sich mit unermüdlichem Engagement für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ein. Sie war eine Frau der klaren Worte und hat bis zuletzt aktiven Anteil an den Entwicklungen im Bezirk genommen. Unser tiefes Mitgefühl und unsere aufrichtige Anteilnahme gelten in diesen Stunden ihrer Familie, ihren Freunden und allen Hinterbliebenen.“

In ihrer mehr als 13-jährigen Amtszeit als Stellvertreterin des Bezirksvorstehers gestaltete Margit Korn die Kommunalpolitik im Herzen Wiens maßgeblich mit und setzte wertvolle Impulse für das Zusammenleben im Bezirk. Auch nach ihrer aktiven Zeit blieb sie dem Ersten Bezirk eng verbunden. Der ÖVP-Bezirksparteiobmann und Clubobmann der Inneren Stadt, Gregor Raidl, hebt ihr bleibendes Wirken hervor: „Margit Korn hat die politischen Weichen in der Inneren Stadt entscheidend mitgestellt und vorgelebt, was echter Einsatz für die Gemeinschaft bedeutet. Für ihr jahrelanges Wirken und ihre Verbundenheit mit unserem Bezirk gebührt ihr unser tief empfundener Dank. Wir werden ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.“

Das Ableben von Margit Korn hinterlässt eine große Lücke in der politischen Familie der Volkspartei. Bezirksvorsteher Markus Figl und Bezirksparteiobmann Gregor Raidl betonen abschließend: „Margit Korn hat sich mit voller Überzeugung in den Dienst der Menschen gestellt. In stiller Trauer und großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied von einer geschätzten Wegbegleiterin und sprechen den Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus.“