  • 16.10.2026, 13:22:03
  • /
  • OTS0121

ÖVP–Figl/Raidl: Trauer um ehemalige Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Margit Korn

Wiener Volkspartei und ÖVP Innere Stadt trauern um Margit Korn (vorm. Schachinger) – Dank für jahrelangen Einsatz für den Ersten Bezirk

Wien (OTS) - 

Die Volkspartei trauert um die verstorbene Margit Korn (vorm. Schachinger). Als engagierte Bewohnerin prägte sie die Innere Stadt über viele Jahre hinweg entscheidend mit. Von 30. Mai 1983 bis zum 31. August 1996 war sie als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin tätig, davor war sie zehn Jahre lang Bezirksrätin. Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei und Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl, würdigt die Verdienste der Verstorbenen: „Mit Margit Korn verliert die Innere Stadt eine starke und unverwechselbare Persönlichkeit. Über Jahrzehnte setzte sie sich mit unermüdlichem Engagement für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ein. Sie war eine Frau der klaren Worte und hat bis zuletzt aktiven Anteil an den Entwicklungen im Bezirk genommen. Unser tiefes Mitgefühl und unsere aufrichtige Anteilnahme gelten in diesen Stunden ihrer Familie, ihren Freunden und allen Hinterbliebenen.“

In ihrer mehr als 13-jährigen Amtszeit als Stellvertreterin des Bezirksvorstehers gestaltete Margit Korn die Kommunalpolitik im Herzen Wiens maßgeblich mit und setzte wertvolle Impulse für das Zusammenleben im Bezirk. Auch nach ihrer aktiven Zeit blieb sie dem Ersten Bezirk eng verbunden. Der ÖVP-Bezirksparteiobmann und Clubobmann der Inneren Stadt, Gregor Raidl, hebt ihr bleibendes Wirken hervor: „Margit Korn hat die politischen Weichen in der Inneren Stadt entscheidend mitgestellt und vorgelebt, was echter Einsatz für die Gemeinschaft bedeutet. Für ihr jahrelanges Wirken und ihre Verbundenheit mit unserem Bezirk gebührt ihr unser tief empfundener Dank. Wir werden ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.“

Das Ableben von Margit Korn hinterlässt eine große Lücke in der politischen Familie der Volkspartei. Bezirksvorsteher Markus Figl und Bezirksparteiobmann Gregor Raidl betonen abschließend: „Margit Korn hat sich mit voller Überzeugung in den Dienst der Menschen gestellt. In stiller Trauer und großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied von einer geschätzten Wegbegleiterin und sprechen den Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus.“

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright