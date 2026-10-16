- 16.10.2026, 13:18:32
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Harald Vodosek, Chef des Generalstabs des Österreichischen Bundesheeres, im Ö1-„Journal zu Gast“ am 17. Oktober
Der neue Chef des Generalstabs des Österreichischen Bundesheeres, Harald Vodosek, ist am Samstag, dem 17. Oktober 2026, bei Niklas Lercher „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr in Österreich 1.
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