ÖVP Margareten: Weichenstellung für die Zukunft – Michael Matzinger als neuer Bezirksparteiobmann gewählt

Wien (OTS) -

Nach 16 Jahren engagierten Einsatzes zieht sich die langjährige Bezirksrätin Maria Böhm sowohl aus der Margaretner Bezirksvertretung als auch von der Parteispitze im Bezirk zurück. Die erfahrene Unternehmerin, die über vier Jahrzehnte ein Geschäft im Bezirk führte, übergibt die Führung an Michael Matzinger. Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl, würdigt das Schaffen der verdienten Politikerin und blickt optimistisch nach vorne: „Maria Böhm hat über mehr als eineinhalb Jahrzehnte hinweg die Politik im 5. Bezirk entscheidend. Mit ihrem unternehmerischen Hintergrund und ihrer Tatkraft war sie ein verlässlicher Anker. Ich danke ihr von Herzen für ihren jahrelangen Einsatz. Gleichzeitig gratuliere ich Michael Matzinger herzlich zur einstimmigen Wahl. Mit ihm stellen wir die Weichen für die Zukunft und gehen die kommenden Aufgaben in Margareten mit frischer Kraft an. Diese Stimmung und Atmosphäre sind hier spürbar.“

Der neugewählte Bezirksparteiobmann Michael Matzinger dankt seiner Vorgängerin und richtet den Fokus klar nach vorne: „Maria Böhm hat vorgelebt, was echte Verbundenheit mit dem Bezirk bedeutet. Auf diesem starken Fundament bauen wir auf, schauen voller Energie in die Zukunft und wollen Margareten gemeinsam weiterentwickeln. Wir starten mit einem motivierten Team durch, um die besten Ideen für Margareten und unsere Grätzeln umzusetzen – mit klaren Schwerpunkten auf mehr Sicherheit im öffentlichen Raum und der Entlastung unserer Betriebe durch eine schlanke Stadtverwaltung.“

Mit Michael Matzinger geht die Volkspartei Margareten gestärkt und zukunftsorientiert in die nächsten Jahre. Das neue Führungsteam setzt auf eine aktive, bürgernahe Politik, eine schlanke Stadt ohne bürokratische Hürden sowie spürbare Maßnahmen für Ordnung und Sicherheit. Michael Matzinger betont abschließend: „Margareten hat riesiges Potenzial. Unser Blick richtet sich klar nach vorne: Wir wollen den Bezirk aktiv mitgestalten, Versäumnisse der Stadtregierung von SPÖ und Neos bei Sicherheit und Verwaltung aufzeigen und praxistaugliche Zukunftslösungen einfordern, um Margareten noch moderner, sicherer und lebenswerter zu machen.“