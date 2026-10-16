  • 16.10.2026, 13:09:32
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Miina als WSA Austria Winner 2026 ausgezeichnet

Wien (OTS) - 

Miina wurde als WSA Austria Winner 2026 in der Kategorie Health & Well-Being ausgezeichnet. Damit vertritt das österreichische Unternehmen Österreich beim World Summit Award (WSA), der digitale Lösungen mit gesellschaftlichem Mehrwert auszeichnet.

Miina entwickelt eine digitale Plattform, die Menschen dabei unterstützt, passende Unterstützung im Alltag, Pflege und therapeutische Leistungen zu finden.

Seit dem Start wächst Miina kontinuierlich. Mittlerweile sind mehr als 200 verifizierte Fach- und Hilfskräfte in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark über die Plattform buchbar. Neben stundenweiser Betreuung und Pflege erweitert Miina das Angebot schrittweise um weitere Dienstleistungen, darunter Reinigung und Physiotherapie.

Die Auszeichnung ist eine wichtige Bestätigung dafür, dass wir an einem relevanten gesellschaftlichen Problem arbeiten. Unser Ziel ist es, Menschen in ganz Österreich den Zugang zu verlässlicher Unterstützung zu erleichtern“, sagt Andrej Bielicky, Gründer von Miina.

Rückfragen & Kontakt

Miina Care FlexCo
Andrej Bielicky
Telefon: +4314351391
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.miina.at/

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