Hattmannsdorfer zu Wechsel in OÖ: „Mit Frauscher übernimmt eine erfahrene Finanz- und Beteiligungsexpertin das Wirtschaftsressort“

Wien (OTS) -

„Mit Christiane Frauscher führt eine ausgewiesene Finanz- und Beteiligungsexpertin künftig das Wirtschaftsressort in meinem Heimatbundesland. Als langjährige Landesfinanzdirektorin und Geschäftsführerin der Landesholding mit über 23.000 Mitarbeitern hat sie wesentlich an der soliden Finanz- und Standortpolitik von Landeshauptmann Stelzer mitgewirkt und kennt die zentralen wirtschaftspolitischen Projekte des Landes von innen. Ich gratuliere ihr herzlich und freue mich auf die Zusammenarbeit, damit Oberösterreich auch künftig ein starker Motor für Industrie, Wachstum und Arbeitsplätze bleibt. Oberösterreich ist Österreichs Industriebundesland Nummer eins, unser stärkstes Exportbundesland und als einziges Bundesland 2025 mit einem positiven Maastricht-Saldo. Das zeigt, wie wichtig ein starkes Oberösterreich für den gesamten Wirtschaftsstandort Österreich ist. Dieser Weg wird mit Christiane Frauscher nahtlos fortgesetzt“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und dankt gleichzeitig seinem ehemaligen Landesratskollegen: „Markus Achleitner hat sich mit großem Einsatz für Wirtschaft und Arbeitsplätze in Oberösterreich starkgemacht. Dafür und vor allem für die gute Zusammenarbeit in Oberösterreich und jetzt im Bund danke ich Markus herzlich.“

Oberösterreich ist Österreichs Industrie- und Exportmotor

Oberösterreich erzielte 2024 laut Statistik Austria mit 21,2 Milliarden Euro die höchste Bruttowertschöpfung im Wirtschaftsbereich Industrie aller Bundesländer. Mit Warenexporten von 47,3 Milliarden Euro war Oberösterreich 2025 erneut Österreichs größtes Exportbundesland (vorläufige Zahlen). Auch bei den öffentlichen Finanzen sticht das Land hervor: Als einziges Bundesland wies Oberösterreich 2025 einen positiven Maastricht-Saldo aus; laut Statistik Austria betrug dieser 49 Millionen Euro. Christiane Frauscher ist seit April 2015 Landesfinanzdirektorin und verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzverwaltung und im Beteiligungsmanagement des Landes.