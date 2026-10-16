FPÖ - Stumpf: Halloween-Gruselfest am Zentralfriedhof ist pietätlos und geschmacklos

Wien (OTS) -

Deutlich kritisch reagiert der Wiener FPÖ-Landesparteisekretär und Landtagsabgeordnete Michael Stumpf auf das für den 31. Oktober geplante Halloween-Fest am Wiener Zentralfriedhof. Die von Bestattung Wien und Friedhöfe Wien organisierte Veranstaltung soll Familien unter anderem mit einer Rätselrallye, Goodiebags und sogar Sargprobeliegen unterhalten.

„Der Wiener Zentralfriedhof ist die letzte Ruhestätte unzähliger Menschen und für viele Angehörige ein Ort der Trauer und des stillen Gedenkens. Diesen Ort ausgerechnet unmittelbar vor Allerheiligen zur Kulisse für ein Halloween-Gruselfest zu machen, ist völlig pietätlos und geschmacklos. Spätestens beim sogenannten Sargprobeliegen wird eine Grenze überschritten“, kritisiert Stumpf.

Gerade rund um Allerheiligen, wenn zahlreiche Familien die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen besuchen, müsse ein würdevoller Umgang mit dem Tod selbstverständlich sein. "Natürlich spricht nichts gegen Halloween-Veranstaltungen für Kinder. Aber dafür gibt es in Wien genügend andere geeignete Orte. Ein Friedhof ist kein Freizeitpark und der Tod kein Unterhaltungsspektakel“, betont Stumpf.

Auch der Umstand, dass bei der Veranstaltung freiwillige Spenden für einen wohltätigen Zweck gesammelt werden, ändere nichts an der grundsätzlichen Kritik. „Die Unterstützung schwerkranker Kinder ist selbstverständlich begrüßenswert. Ein guter Zweck rechtfertigt aber nicht automatisch jede Form der Veranstaltung. Gerade von einer städtischen Bestattungseinrichtung erwarte ich ein besonderes Bewusstsein für Pietät und einen würdevollen Umgang mit dem Tod“, so Stumpf.

Abschließend fordert der FPÖ-Politiker die Verantwortlichen auf, das Veranstaltungskonzept zu überdenken: „Unsere Friedhöfe sind Orte des Abschieds, der Erinnerung und des Respekts. Diese Würde muss bewahrt werden. Für ein Halloween-Fest sollte sich auch abseits des Zentralfriedhofs ein geeigneter Veranstaltungsort finden lassen.“