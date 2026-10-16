10 Jahre UmzugHelden Wien: Ottakringer Umzugsfirma ist Partner im Vorteilsclub der Stadt Wien

Wien (OTS) -

UmzugHelden Wien feiert zehn Jahre und ist zum Jubiläum Partner im Vorteilsclub der Stadt Wien: Clubmitglieder erhalten 20 Prozent auf die Arbeitsstunde. Das Unternehmen aus Ottakring übersiedelt seit 2016 Haushalte und Büros in allen 23 Bezirken.

Was kostet ein Umzug in Wien?

Zwei Möbelpacker mit LKW kosten 72 Euro pro Stunde, drei 108 Euro, vier 144 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Nach einer kostenlosen Besichtigung gibt es einen schriftlichen Fixpreis. Die Uhr startet erst, wenn das Team vor Ort ist.

Zahlen nach zehn Jahren

16 fest angestellte Möbelpacker, 8 LKW und ein Bus

Versicherung bis 100.000 Euro je Transport

über 280 Google-Bewertungen mit 4,6 von 5 Sternen

Halteverbotszone über die MA 46 um 150 Euro

„Wir haben 2016 mit einem LKW angefangen. Heute sind es acht, ein Bus und 16 Möbelpacker, und der Fixpreis nach Besichtigung ist geblieben. Das ist der Grund, warum uns Kunden weiterempfehlen“, sagt Inhaberin Ana Savic.



„Die meisten Reklamationen in unserer Branche entstehen durch Preise, die am Ende anders aussehen als am Anfang. Wir schreiben den Preis vor dem Umzug auf. Dann gibt es nichts zu diskutieren“, sagt Umzugsexperte Ivan Ivkovic.

Über UmzugHelden Wien

Umzug-Helden Ana Savic e.U. ist seit 2016 Umzugsunternehmen in Wien, Sitz: Kreitnergasse 27, 1160 Wien. Leistungen: Privat- und Firmenumzug, Möbel- und Küchenmontage, Klaviertransport sowie Räumung und Entsorgung. Mitglieder des Vorteilsclubs der Stadt Wien erhalten 20 Prozent auf die Arbeitsstunde. Preise: https://www.umzug-helden.at/preisliste/